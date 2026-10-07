숏박스, 5년 만에 구독자 400만 돌파

코미디언 김원훈, 조진세, 엄지윤이 운영 중인 유튜츠 채널 ‘숏박스’가 구독자 400만 명을 돌파했다.최근 달성한 유튜츠 채널 ‘숏박스’의 400만 기록은 2021년 10월 29일 채널 개설 이후 약 5년 만으로 누적 조회수 역시 19억 뷰를 넘어서는 등 채널의인기와 영향력이 입증됐다.‘숏박스’의 인기 비결은 누구나 한 번쯤 경험해봤을 법한 일상을 포착해 현실감 높은 코미디로 풀어내는 데 있다. 대표 콘텐츠인 ‘장기연애’를 비롯해 ‘찐남매’, ‘헌팅’ 등 일상에서 공감할 수 있는 소재를 특유의 디테일한 연기와 위트로 풀어냈다. 특히 ‘장기연애’는 평범한 연인들의 대화와 행동을 세밀하게 담아낸 극사실주의 코미디로 큰 공감을 얻으며 ‘숏박스’를 대표하는 콘텐츠로 자리 잡았다.그 결과, 2022년과 2024년, 2026년 개최된 ‘올해의 브랜드 대상’에서 세 차례나 유튜브 코미디 채널 부문상을 수상했다. 지난 4월에는 채널의 인기를 견인한 대표 코너 ‘장기연애’ 시리즈의 대미를 장식하는 결혼식 이벤트에 구독자들과 함께하며 그 의미를 더했다. 또한 팬들에게 받은 사랑을 나눔으로 이어가며 서울 사랑의열매에 3000만 원을 기부했다.‘숏박스’는 지난 5년 동안 평범한 일상을 특별한 웃음으로 만들어내는 콘텐츠 경쟁력과 멤버들의 탄탄한 연기력, 시청자와 함께 호흡하는 진정성이 더해지며 400만 구독자라는 기록을 완성했다. 이에 앞으로 어떤 이야기로 새로운 웃음을 만들어낼지 기대가 모인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr