악뮤(AKMU) 이수현이 30kg 감량 후 일본에서 마음껏 먹고 있는 근황을 전했다./사진=이수현 유튜브 채널 캡처

악뮤(AKMU) 이수현이 30kg 감량 후 일본에서 마음껏 먹고 있는 근황을 전했다./사진=이수현 유튜브 채널 캡처

악뮤(AKMU) 이수현이 30kg 감량 후 일본에서 마음껏 먹고 있는 근황을 전했다.지난 6일 유튜브 채널 '이수현 Official'에는 '일본 출장에서 아무리 바빠도 편의점은 매일 꼭 가야만 하는 건에 대하여'라는 제목의 영상이 공개됐다.이수현은 공연 일정을 위해 일본을 찾은 가운데, 바쁜 일정 속에서도 편의점에 들러 다양한 먹거리를 골랐다. 그는 닭가슴살과 죽순, 마라탕 라면, 샌드위치, 주먹밥, 즉석 된장국 등 여러 음식을 살펴보며 평소 취향을 소개했다. 이수현은 "과자랑 단 거를 잘 안 먹는다", "이 편의점 닭가슴살 맛있다", "죽순 좋아한다"고 말했다.샌드위치를 맛본 뒤 이수현은 "편의점 샌드위치 퀄리티가 진짜 좋다. 빵이 진짜 쫀득쫀득해서 발효가 잘된 느낌"이라고 평가했다. 음료로는 보리차와 현미차를 선택했다. 이수현은 "맹물 잘 못 먹는데 많이 마셔야 해서 이런 걸 애호한다"고 설명하며 평소 물 대신 차를 즐겨 마신다고 전했다.즉석 된장국에도 만족감을 보였다. 그는 "집에 진짜 100개 사두고 싶다. 아니, 1000개 사두고 싶다"고 말하며 마음에 들어 했다. 이수현은 "첫 번째 공연 마치고 엄청나게 먹었다"며 일본에서 마음껏 음식을 즐기고 있다고 밝혔다.이수현은 "이번에는 마음껏 먹고 있긴 한데 관리하고 있을 때 일본에 오면 편의점 안에서 식단을 진짜 잘 해결했다"고 과거 체중 관리 당시를 떠올렸다. 그러면서 "기회가 된다면 어떻게 식단을 잘 시켜 먹었는지도 소개해보겠다"며 당시 활용했던 편의점 식단 조합을 공개할 가능성도 언급했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr