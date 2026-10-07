/사진제공=그리핀엔터테인먼트

그룹 샤이니 멤버 온유(ONEW)와 아티스트 지코(ZICO)가 협업 음원을 내놓는다.온유는 7일 오후 6시 주요 음원 사이트에서 싱글 앨범 '착각'의 두 번째 타이틀곡 'Tic Tac Toe'(틱택토)를 공개한다.'Tic Tac Toe'는 남녀 사이의 미묘한 심리와 관계를 게임에 빗대어 표현한 R&B 힙합 장르의 곡이다. 남녀 관계를 바라보는 두 사람의 서로 다른 시선을 담아냈으며, 808 베이스 리듬과 트랩 사운드를 바탕으로 전개된다.온유의 보컬과 지코의 랩이 대비를 이루며 주고받는 형식으로 구성됐다. 두 사람은 직접 노랫말을 쓰고 멜로디를 붙여 트랙에 개성을 더했다.음원 공개에 앞서 7일 0시 공식 유튜브 채널에는 'Tic Tac Toe' 비주얼라이저 영상이 먼저 올라왔다. 캠코더 질감의 화면 속에 온유와 지코가 작업실에서 아이디어를 나누며 호흡을 맞추는 곡 제작 과정이 담겼다.이번 싱글 '착각'은 온유가 지난 3월 발표한 미니 5집 'TOUGH LOVE' 이후 약 7개월 만에 선보이는 신보다. 총 3곡의 타이틀곡을 전면에 내세운 프로젝트로, 가수 유주(YUJU)와 호흡을 맞춘 'Mind Games'(마인드 게임즈)에 이어 지코가 참여한 'Tic Tac Toe'를 순차적으로 선보였다.온유의 싱글 앨범 '착각'은 오는 20일 오후 6시 주요 음원 사이트에서 정식 발매된다. 지코와 협업한 타이틀곡 'Tic Tac Toe'는 7일 오후 6시 먼저 베일을 벗는다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr