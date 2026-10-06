제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 배우진이 개막식 무대에서 인사를 건넸다. / 사진=개막식 화면 캡처

제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 배우진이 개막식 무대에서 인사를 건넸다. / 사진=개막식 화면 캡처

제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'(감독 김종관)의 배우진이 개막식 무대에 올라 인사를 건넸다.6일 저녁 제31회 부산국제영화제 개막식이 열렸다. 많은 영화계 스타들 및 관계자들이 개막식에 참석했다. 사회는 개막작 ‘낮과 밤은 서로에게’(감독 김종관)의 주연 배우 김민하가 맡았다.김종관 감독은 "열심히 만든 영화를 처음 봐주실 관객분들 앞에 서니까 매우 설렌다"고 벅찬 심경을 나타냈다. 그는 "우리 영화는 작고 사소한 것에 아름다움에 대해 얘기를 한다"며 "올해 부산국제영화제에 좋은 일이 많았는데 이 영화제가 작고 사소한 것에 의미가 있다고 봐준 것 같아서 감사하고 있다"고 말했다. 이어 "야외 상영에서 사운드가 울려서 고민했는데 대사가 많은 영화라 한글 자막도 같이 넣었다"고 설명했다.심은경은 "무대에 서는 건 부산국제영화제 참석한 이래로 처음"이라며 떨리는 마음을 고백했다. 그는 "야외 상영과 영화의 분위기가 잘 어우러질 것 같다. 관객분들이 재밌게 봐주시면 더할 나위 없을 것 같다"고 당부했다.전소영은 "이 영화는 대사가 울림이 있는 영화라고 생각한다"며 "영화를 보고 나서 고민을 많이 하게 되는 따뜻한 영화"라고 설명했다. 그는 "선배, 감독과 작업하면서 많은 가르침을 받았다"며 "대사를 꼭 집중해서 보시길 추천한다"고 강조했다.김동휘는 "부산영화제는 학도일 때부터 많이 찾아왔다"며 "개막작을 티켓팅해서 보면서 '앞에 선 배우들이 왜 이렇게 떨면서 말하지'라고 생각했는데 내가 떨고 있다"고 솔직하게 말했다. 이어 "영화는 어떤 방식으로든 관객이 소비해주는 게 좋다고 생각한다. 영화를 즐겨달라"고 말했다.이희준과 주종혁, 장률도 떨리는 심정을 감추지 못했다. 이희준은 "존경하고 사랑하는 영화인들과 많은 관객분 앞에서 인사드려서 영광"이라고 밝혔다.고향이 부산인 한선화는 벅찬 소감을 밝혔다. 그는 "고향이 부산이라 엄마랑 산책하면서 부산영화제에 '내 작품으로 꼭 와야지' 했는데 개막작으로 찾아뵙게 돼서 영광"이라고 설명했다.개막식 단독 MC로 나선 김민하도 감사를 빼놓지 않았다. 그는 "영화에서도 배우들이 이렇게 다 만날 일이 없다"면서도 "이 기분을 선물해주신 감독님께 감사하다"고 소감을 밝혔다.제31회 부산국제영화제는 개막식을 시작으로 오는 15일까지 열흘간 이어진다. 올해 영화제는 59개국 247편의 작품을 선보인다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr