사진 = 윤세아 인스타그램

사진 = 윤세아 인스타그램

배우 윤세아가 '포핸즈'에서 첨예하게 얽혔던 이준영과 나란히 앉은 종영 후 모습을 공개했다.윤세아는 최근 자신의 인스타그램에 "고맙습니다"라며 "우리나라지킴이 이준영 🇰🇷"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤세아는 객석에 이준영과 나란히 앉아 환한 미소를 짓고 있다. 단정한 단발머리에 크림색 드레스를 입은 윤세아는 짙은 회색 슈트와 흰 셔츠를 착용한 이준영의 손을 자신의 두 손으로 감싸 잡은 채 앞을 바라봤다.이어진 사진에서 윤세아는 이준영 쪽으로 몸을 살짝 기울인 채 이야기를 건네는 듯 입을 연 모습으로 포착됐다. 이준영은 윤세아 옆에서 미소를 띤 채 정면을 바라보고 있으며, 두 배우가 맞잡은 손은 그대로 화면에 담겼다.이를 본 팬들은 "연기를 왜케잘하세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "수고했어요", "토요일과 일요일을 함께해 주어 감사합니다", "드라마 속 관계와는 정반대" 등의 댓글을 달았다.두 사람은 지난 4일 종영한 tvN 토일드라마 '포핸즈'에서 강지혜와 최정요로 호흡을 맞췄다. 극 중 강지혜는 아들 강비오의 성공을 위해 최정요의 납치를 사주한 인물로, 마지막에는 자신의 범행을 자수하고 죗값을 치르는 결말을 맞았다.작품은 최종회에서 전국 평균 시청률 9.4%로 자체 최고 기록을 세우며 막을 내렸다. 윤세아는 '포핸즈'에서 강지혜 역을 마무리한 뒤 차기 활동을 이어갈 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr