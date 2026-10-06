불꽃 파이터즈가 대학 국가대표팀을 상대로 시즌 최다 실점을 기록하며 연패 위기에 놓였다. / 사진=텐아시아 DB

불꽃 파이터즈가 대학 국가대표팀을 상대로 시즌 최다 실점을 기록하며 연패 위기에 놓였다. / 사진 제공 : 스튜디오C1 21화 캡처본

누적 연봉 429억원이라고 알려진 전 야구선수 이대호가 속한 불꽃 파이터즈가 대학 국가대표팀을 상대로 시즌 최다 실점을 기록하며 연패 위기에 놓였다.5일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '불꽃야구2' 21화에서는 불꽃 파이터즈와 대학 국가대표팀의 경기가 이어졌다.파이터즈는 1회 초부터 실점했다. 감기 몸살에 걸린 선발투수 이대은은 1번 타자 원상윤에게 초구 안타를 허용했다. 이후 삼진을 잡았지만 주자에게 도루를 내줬고, 2사 2루 상황에서 1루 쪽 불규칙 바운드가 나오면서 선취점을 허용했다.이대은은 이후 안정을 찾으며 3회까지 추가 실점 없이 마운드를 지켰다. 파이터즈도 3회 말 문교원과 정근우, 박용택의 볼넷으로 2사 만루 기회를 만들었지만 박재욱이 좌익수 뜬공으로 물러나면서 득점하지 못했다.4회 들어 다시 점수 차가 벌어졌다. 이대은이 선두타자에게 2루타를 맞고 몸에 맞는 공까지 허용하자 신재영이 마운드에 올랐다. 신재영은 2사 1, 3루에서 2타점 3루타와 적시타를 연달아 허용해 3점을 내줬다.파이터즈는 4회 말 반격에 나섰다. 이대호가 초구를 공략해 안타를 쳤고, 2사 2루에서 이택근이 1타점 2루타를 터뜨렸다. 문교원도 볼넷으로 출루했지만 추가 득점에는 실패했다.5회 초에는 송승준이 마운드에 올랐지만 대학 국가대표팀의 타선을 막지 못했다. 무사 만루에서 이헌영에게 3타점 2루타를 허용하면서 점수는 7대1까지 벌어졌다. 이어 등판한 유희관도 아웃카운트 하나를 남겨놓고 4연속 안타를 맞아 3점을 내줬다. 파이터즈는 10대1까지 밀리며 시즌 첫 콜드 패 위기에 놓였다.5회 말 박용택이 안타를 친 뒤 상대 실책을 틈타 홈까지 들어오면서 한 점을 만회했다. 대타 최수현의 안타와 정성훈의 볼넷도 이어졌지만 이택근이 유격수 땅볼로 물러났다.파이터즈는 최현우를 투입해 분위기 반전을 노렸다. 최현우는 7회 초 삼진 2개와 우익수 뜬공으로 세 타자를 처리했다.7회 말에는 다시 무사 만루 기회를 잡았다. 이택근의 병살타 때 임영기가 홈을 밟았고, 문교원이 우측 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨리면서 10대5까지 추격했다. 승부는 남은 2이닝으로 넘어갔다.이날 '불꽃야구2' 21화는 최초 공개 32분 만에 동시 시청자 수 10만명을 넘어섰다. 한편 '불꽃야구2'는 오는 11일 오후 2시 고척스카이돔에서 군산상일고와 시즌 17번째 직관 경기를 치른다. 티켓 예매는 7일 오후 2시 예스24에서 시작된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr