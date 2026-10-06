성훈과 오세영이 '보스의 노골적 취향'에서 로맨스 호흡을 맞춘다./ 사진 제공 : 가딘미디어

성훈과 오세영이 '보스의 노골적 취향'에서 로맨스 호흡을 맞춘다./ 사진 제공 : 가딘미디어

3년 만에 복귀하는 성훈과 오세영이 '보스의 노골적 취향'에서 로맨스 호흡을 맞춘다.오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 앞에 나타난 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 이야기를 그린다.6일 공개된 커플 포스터에는 성훈과 오세영의 모습이 담겼다. 성훈은 오예스엔터테인먼트 대표 권도혁 역을, 오세영은 취업준비생 이은채 역을 맡았다.포스터에는 "1과 0 사이 '당신'이라는 변수가 생겼다"는 문구가 담겼다. 데이터와 논리를 중시하는 권도혁의 일상에 이은채가 등장하면서 벌어지는 변화를 예고한다. 또 다른 포스터에서 오세영은 레드 드레스를 입고 성훈과 나란히 앉아 있다. 성훈이 오세영의 드레스 자락을 잡고 있는 가운데 바닥에는 가방과 하이힐이 놓여 있다.서로 거리를 두고 마주 보는 모습과 볼을 맞댄 채 웃고 있는 두 사람의 모습도 공개됐다. 냉정한 성격의 권도혁과 솔직한 이은채가 서로 가까워지는 과정이 작품의 주요 이야기로 그려질 예정이다.'보스의 노골적 취향'은 오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr