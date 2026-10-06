성훈과 오세영이 '보스의 노골적 취향'에서 로맨스 호흡을 맞춘다./ 사진 제공 : 가딘미디어
성훈과 오세영이 '보스의 노골적 취향'에서 로맨스 호흡을 맞춘다./ 사진 제공 : 가딘미디어
3년 만에 복귀하는 성훈과 오세영이 '보스의 노골적 취향'에서 로맨스 호흡을 맞춘다.

오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'은 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 그의 앞에 나타난 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 이야기를 그린다.

6일 공개된 커플 포스터에는 성훈과 오세영의 모습이 담겼다. 성훈은 오예스엔터테인먼트 대표 권도혁 역을, 오세영은 취업준비생 이은채 역을 맡았다.
성훈과 오세영이 '보스의 노골적 취향'에서 로맨스 호흡을 맞춘다./ 사진 제공 : 가딘미디어
성훈과 오세영이 '보스의 노골적 취향'에서 로맨스 호흡을 맞춘다./ 사진 제공 : 가딘미디어
포스터에는 "1과 0 사이 '당신'이라는 변수가 생겼다"는 문구가 담겼다. 데이터와 논리를 중시하는 권도혁의 일상에 이은채가 등장하면서 벌어지는 변화를 예고한다. 또 다른 포스터에서 오세영은 레드 드레스를 입고 성훈과 나란히 앉아 있다. 성훈이 오세영의 드레스 자락을 잡고 있는 가운데 바닥에는 가방과 하이힐이 놓여 있다.

서로 거리를 두고 마주 보는 모습과 볼을 맞댄 채 웃고 있는 두 사람의 모습도 공개됐다. 냉정한 성격의 권도혁과 솔직한 이은채가 서로 가까워지는 과정이 작품의 주요 이야기로 그려질 예정이다.

'보스의 노골적 취향'은 오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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