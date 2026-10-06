장호준 셰프의 다이어트 전 후 모습. / 사진=텐아시아 DB, 한채아 유튜브 채널

배우 한채아가 25kg 감량에 성공한 장호준 셰프의 달라진 비주얼에 놀란 반응을 보였다.지난 5일 한채아의 유튜브 채널에는 '한채아, 이걸 하루에 다 먹는다고?｜광장시장부터 장호준 셰프 오마카세까지'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에서 한채아는 지인과 함께 장 셰프가 새롭게 문을 연 가게를 찾았다. 가게에 도착한 한채아는 장 셰프가 추천한 메뉴를 하나씩 맛보며 본격적인 식사를 즐겼다.이때 한채아는 장 셰프의 얼굴을 유심히 바라보더니 "셰프님 지금 인물 나셨다"라며 외모를 칭찬했다. 한채아의 지인도 "'흑백요리사' 때 이렇게 나가셨어야죠"라고 거들었다.이에 장 셰프는 "그때보다 25kg 빠졌다"고 밝혔다. 앞서 장 셰프는 자신의 유튜브 채널에서 비만 및 당뇨병 치료제 중 하나인 마운자로의 도움을 받아 체중을 감량했다고 밝힌 바 있다.한편 장 셰프는 2024년 공개된 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에서 백수저 셰프이자 '일식 끝판왕'으로 출연해 대중에게 이름을 알렸다. 현재 4개의 식당을 운영하고 있으며, 2025년 공개된 '흑백요리사' 시즌2에서는 특별 심사위원으로 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr