한선화가 '낮과 밤은 서로에게' 준비 당시 에피소드를 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

배우 한선화가 '낮과 밤은 서로에게' 준비 당시 에피소드를 밝혔다.6일 부산 우동 영화의전당에서 제31회 부산국제영화제 개막작 '낮과 밤은 서로에게'의 기자회견이 열렸다. 김종관 감독과 배우 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 전소영, 김동휘가 참석했다.'낮과 밤은 서로에게'는 여름부터 가을까지 계절이 변하는 동안 하나의 카페를 스쳐 간 네 쌍의 남녀 이야기를 담은 작품이다. 한선화는 두 번째 에피소드에 등장하는 상미로 분했다.한선화는 앞서 김민하가 영화를 통해 선물을 받았다고 말하자 "나한테도 선물을 주신 것 같다"며 "오늘 생일"이라고 밝혔다. 그는 "고향인 부산에서 개막작 선정으로 선물을 받아서 행복하다"며 "대본을 받았을 때 부산 여행 중이었는데 연락을 받고 신기했다"고 털어놨다.한선화는 상미가 등장하는 두 번째 시퀀스를 보고 "궁금증이 많았다"고 고백했다. 그는 "대본을 봤을 때 '상미는 왜 이러는 거지?'라고 생각했다"며 "처음에는 톤을 잘못 짚었다. 김종관 감독의 '더 테이블'에서처럼 잔잔한 정도를 생각해서 갔는데 그게 전혀 아닌 인물이더라"라고 설명했다. 그러면서 "감독님이 나랑 왜 같이하고 싶어 하셨는지 그제야 알겠더라"며 "시퀀스에 대한 해석과 상미가 어떤 인물로 그려졌으면 하는지에 대한 감독님의 시선을 알았다"고 말했다.'낮과 밤은 서로에게'는 오는 11월 개봉한다.제31회 부산국제영화제는 6일부터 15일까지 부산 영화의전당 일대에서 진행된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr