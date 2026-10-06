배우 이광수가 팬 소통 플랫폼으로 화제를 모으고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 이광수가 팬 소통 플랫폼에서 받은 일부 메시지를 두고 팬들의 우려가 이어지고 있다.최근 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 이광수가 '버블(Bubble)'에서 이용자들과 주고받은 대화가 잇따라 공유됐다. 일부 이용자는 이광수에게 "핸드폰 보는 데 방해된다", "나가서 친구 좀 만나라", "너 나 알아?" 등의 말을 건넸고 이를 두고 장난의 선을 넘었다는 반응이 나왔다.버블은 연예인이 직접 보낸 메시지를 구독 형태로 받아보는 서비스다. 개인 메신저처럼 일대일로 대화하는 듯한 방식으로, 이용자는 정기 결제를 통해 메시지를 확인하고 답장을 보낼 수 있다.이광수는 해당 서비스를 시작한 뒤 팬들의 장난 섞인 말에도 재치 있게 답하면서 여러 차례 화제를 모았다. 그는 자칫 무례하게 느껴질 수 있는 메시지마저도 특유의 재치로 받아넘겼다.다만 팬들 사이에서는 그가 잘 받아준다는 이유만으로 무례한 표현까지 허용되는 것은 아니라는 지적이 나왔다. 누리꾼들은 "친근한 것과 무례한 건 다르다", "도 넘은 메시지는 악플과 다를 바 없다", "팬으로서 무례한 발언이 불편하다" 등의 반응을 보였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr