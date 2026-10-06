뉴진스/ 사진=어도어

그룹 뉴진스(NewJeans)의 'ASAP'이 글로벌 오디오·음원 플랫폼 스포티파이에서 2억 스트리밍을 넘겼다.6일 스포티파이 집계에 따르면, 뉴진스의 두 번째 EP 'Get Up'(겟 업) 수록곡 'ASAP'(에이삽)은 지난 4일 기준 누적 2억 2만 3211회 재생됐다. 팀 통산 13번째 2억 스트리밍 곡이다.'ASAP'은 유로팝(Euro Pop) 사운드를 기반으로 한 곡이다. 리드미컬한 신스 사운드와 멤버들의 음색이 곡의 중심을 이룬다.'ASAP' 뮤직비디오에는 금발의 요정으로 변신한 멤버들이 숲속에서 뛰노는 모습이 담겼다. 일러스트와 애니메이션 효과도 영상에 더해졌다.뉴진스가 지금까지 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생 수는 81억 회를 넘는다. 'Ditto'(디토), 'OMG'(오엠지), 'Super Shy'(슈퍼 샤이)는 9억 회 이상 재생됐다. 'Hype Boy'(하입 보이)는 8억 회 이상을 기록했다. 5억 회 이상 곡은 'New Jeans'(뉴 진스)와 'Attention'(어텐션)이다. 'ETA'(이티에이)는 4억 회 이상이다. 'Cookie'(쿠키), 'How Sweet'(하우 스윗), 'Hurt'(허트)는 3억 회 이상 재생됐다. 'Cool With You'(쿨 위드 유), 'Supernatural'(슈퍼내추럴), 'ASAP'은 2억 회 이상으로 집계됐다. 'Get Up', 'Bubble Gum'(버블 검), 'Right Now'(라이트 나우)는 각각 1억 회 이상 재생됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr