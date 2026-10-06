풍자가 절친한 지인과 캠핑을 즐겼다. / 사진=풍자 유튜브 영상 캡처

풍자가 절친한 지인과 캠핑을 즐겼다. / 사진=풍자 유튜브 영상 캡처

트랜스젠더 유튜버 풍자가 절친한 지인 언니 앞에서 옷을 벗은 적도 있다며 친근한 사이를 자랑했다.지난 5일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '하루 한대 뜨는 배를 놓쳤다..갈곳이 없어졌다...'라는 제목의 영상이 게시됐다.풍자는 절친한 여자 지인과 캠핑을 떠났다. 두 사람은 맛있게 식사하며 담소를 나눴다.지인은 "우리 참 잘 맞다"고 말했다. 풍자는 "맞다. 나 언니 너무 좋아한다"라며 맞장구쳤다. 이어 풍자는 "나는 사람한테 마음의 문을 잘 연다. 그러니까 내 주위 사람들이 신기해한다. 언니랑 이렇게 맨날 여행 다니고 우리 연락하고 그러지 않나. 내 주위 사람들이 엄청 신기해 한다니까"라고 전했다.지인은 "나한테 아주 활짝 열었잖나"라고 말했다. 풍자는 "언니 앞에서 옷도 한 번 벗은 적 있지 않나. 제가 마음의 문만 열었겠냐"라며 웃었다.지인은 "뭐든 해라. 춤추고 옷 벗고 다 해라"라고 너스레를 떨었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr