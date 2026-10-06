다비치 멤버 강민경이 팬들의 질문에 답하고 있다. / 사진=유튜브 채널 '걍밍경' 캡처

사진=유튜브 채널 '걍밍경' 캡처

여성 듀오 다비치 멤버 강민경이 오랜 세월 유지한 '1일 1식'에 대해 자세히 언급했다.지난 5일 강민경의 유튜브 채널 '걍밍경'에는 '차에서 두 달을 먹고 산 다비치...'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에서 강민경은 멤버 이해리와 함께 대학 축제와 각종 기업행사 등 스케줄을 소화하면서 끼니를 차 안에서 해결하는 모습을 보였다.이때 강민경은 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. "1일 1식 하시는 거냐"라는 한 팬의 질문에 강민경은 "보통 1일 1식"이라면서도 "디저트나 아침에 먹는 라떼는 식사로 잘 안 친다. 제대로 앉아서 밥을 먹는 건 하루에 한 번"이라고 구체적으로 밝혔다.이어 강민경은 "아침에 라떼 같은 건 충분히 먹는다. 밥을 먹고 나서 달달한 것도 잘 먹는다"면서 "꺼드럭거리는 게 아니라 바빠서 2식, 3식 먹을 시간이 없다"고 설명하기도 했다.다만 여행지에서는 달라진다. 강민경은 "여행은 먹기 위한 시간밖에 없다"며 "밥 먹고 디저트 먹고 최대 7식을 한다. 그런데 한국에 있을 때는 1.5식 정도 한다"고 덧붙였다.한편 강민경은 프로필상 키 167.7cm에 몸무게는 52kg으로 알려져 있다. 강민경은 2008년 다비치 멤버로 데뷔했다. 2018년 유튜브 채널 '걍밍경'을 개설해 몸매와 피부 관리 비법을 비롯해 운동, 요리, 사업 등이 담긴 일상 영상을 꾸준히 업로드하고 있다.2019년에는 자신의 패션 브랜드를 설립했다. 초반에는 직원 3명으로 시작했으나 현재는 20명이 넘을 정도로 몸집이 커졌다. 2024년에는 화장품 브랜드 사업에도 뛰어들면서 가수 겸 브랜드 기획 및 운영자로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr