배우 이보영이 전작의 시청률 부진을 뒤로하고 '이혼조사관 홍말금'으로 안방극장에 돌아온다./사진제공=제이와이드컴퍼니
배우 이보영이 전작의 시청률 부진을 뒤로하고 '이혼조사관 홍말금'으로 안방극장에 돌아온다./사진제공=제이와이드컴퍼니
배우 이보영이 전작의 시청률 부진을 뒤로하고 '이혼조사관 홍말금'으로 안방극장에 돌아온다. 이혼 후 세 아이를 홀로 키우는 싱글맘으로 변신해 새로운 모습을 선보인다.

이보영은 2027년 상반기 방송 예정인 새 월화드라마 '이혼조사관 홍말금'에 홍말금 역으로 출연한다. '이혼조사관 홍말금'은 환승 이혼을 겪은 '애 셋 싱글맘' 홍말금이 가정법원 가사조사관이 된 뒤 다양한 가사 사건을 마주하며 진실과 화해의 실마리를 찾아가는 휴먼 코미디 법정 가족드라마다.

이보영이 맡은 홍말금은 이혼 후 세 아이를 홀로 키우며 생계를 책임져 온 인물이다. 이른 결혼으로 활용하지 못했던 심리학 전공을 살려 수습 가사조사관에 합격하면서 새로운 인생을 시작한다.

이혼 가정에서 자란 홍말금은 세 아이와 안정적인 삶을 꾸리기 위해 정년이 보장되는 공무원직을 사수하려 한다. 남다른 정의감과 추진력을 바탕으로 여러 가사 사건에 뛰어들며 가사조사관으로 성장해 나간다.
배우 이보영이 전작의 시청률 부진을 뒤로하고 '이혼조사관 홍말금'으로 안방극장에 돌아온다./사진제공=제이와이드컴퍼니
배우 이보영이 전작의 시청률 부진을 뒤로하고 '이혼조사관 홍말금'으로 안방극장에 돌아온다./사진제공=제이와이드컴퍼니
이보영은 '적도의 남자', '내 딸 서영이', '너의 목소리가 들려' 등 다수의 작품에서 주연으로 활약하며 '믿고 보는 배우'라는 수식어를 얻었다. 인물의 복잡한 감정선을 섬세하게 표현하며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다.

그러나 지난해 출연한 '메리 킬즈 피플'은 1.2%의 시청률로 종영하며 아쉬운 성적을 남겼다. 이보영이 차기작에서 세 아이의 엄마이자 가사조사관이라는 새로운 캐릭터를 앞세워 시청률 반등에 성공할지 관심이 쏠린다.

'이혼조사관 홍말금'은 2027년 상반기 ENA에서 방송되며 지니 TV를 통해서도 공개된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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