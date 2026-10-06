이유진과 차경은이 결혼한다.

이유진과 차경은이 결혼한다.

배우 겸 감독 이유진과 배우 차경은이 교제 5개월 만에 결혼한다.이유진 측은 6일 "이유진이 오는 11월 14일 서울 모처에서 배우 차경은과 결혼식을 올린다"고 밝혔다.두 사람의 인연은 이유진의 첫 연출작 '길이 보이면 캐스팅해!'에서 시작됐다. 이유진은 촬영을 준비하는 과정에서 차경은에게 첫눈에 반했고, 차경은 역시 이유진에게 호감을 느낀 것으로 전해졌다.작품을 함께하며 가까워진 두 사람은 촬영을 마친 뒤 연인으로 발전했다. 이유진이 먼저 진지하게 마음을 전했고 차경은이 이를 받아들이면서 지난 6월부터 결혼을 전제로 교제를 시작했다.교제를 시작할 때부터 결혼에 대한 뜻이 분명했던 두 사람은 양가 가족에게도 이를 알렸다. 이후 약 5개월 만인 오는 11월 결혼식을 올리게 됐다.예식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행된다. 이유진 측은 "가족과 하객들을 배려해 구체적인 장소 등 세부 사항은 공개하지 않는 점 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.이유진은 2013년 MBC '불의 여신 정이'로 데뷔했다. 이후 '청춘시대2', '아는 와이프', '멜로가 체질', '브람스를 좋아하세요?', '삼남매가 용감하게' 등에 출연했다. 영화 '두 남자', '아빠는 딸', '지금 만나러 갑니다' 등에서도 연기 활동을 이어왔다.올해는 연출에도 도전했다. 지난 5월 ENA 숏드라마 연출 경쟁 프로그램 '디렉터스 아레나'에 참가해 '길이 보이면 캐스팅해!'로 최종 2위를 기록했다. 해당 작품을 통해 차경은과 만나면서 첫 연출작이 두 사람의 인연을 맺어준 작품이 됐다.차경은은 2021년 단편영화 '복숭아'로 데뷔했다. 웹드라마 '픽고 PICKGO', U+모바일tv '미래의 미래', 스케치 코미디 '숏박스' 등에 출연했으며 쿠팡플레이 'SNL 코리아 리부트 시즌7'에서는 고정 크루로 활동했다.이유진 측은 "새로운 출발을 앞둔 이유진과 차경은에게 따뜻한 축복을 보내주시길 바라며, 앞으로의 행보에도 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr