김종국이 '상남자2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS플러스

김종국이 '상남자의 여행법'이 시청률에 비해 높은 온라인 화제성에 대해 만족했다.6일 SBS Plus·MBN 새 예능 프로그램 '상남자의 여행법 in 대만'(이하 '상남자2') 온라인 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 연출을 맡은 김진호 PD를 비롯해 추성훈, 김종국, 지코가 참석했다.'상남자의 여행법'은 본능 따라 즐기는 '극P' 수컷들의 생생한 날것 여행기를 담은 예능이다. 지난 시즌 규슈 편이 SNS 합산 조회수 1억 뷰 육박, 대만 OTT 플랫폼 1위를 기록하는 등 뜨거운 인기를 얻은 데 힘입어 이번에는 미식과 낭만의 도시 대만으로 무대를 넓혔다. 특히 원년 막내 대성이 하차하고 지코가 새 막내로 투입, 한층 더 예측 불가해진 '상남자 3인방'의 케미를 예고하고 있다.앞서 방송된 '상남자의 여행법 in 규슈'는 SNS 플랫폼 합산 조회수 1억 뷰 육박, 대만 1위 OTT 프라이데이 비디오(friDay Video) 3주 연속 1위를 석권하며 인기를 입증했다. 다만 TV 시청률에서는 4부 전회차 0%대 시청률을 기록했다. 이에 김진호 PD는 "TV로 안 보고, SNS로 많이 알더라"고 자조했고, 김종국은 "유튜브인 줄 아는 사람도 있더라. 근데 나쁘지 않다. 채널이 잘 되면 좋다"고 긍정적인 면모를 보였다.대만에서 글로벌적인 인기를 얻고 있는 김종국은 시즌1 일본 촬영 당시 추성훈, 대성에게 밀린 인지도 굴욕을 회복했냐고 묻자 "소외감을 느꼈을까 걱정하던데, 그런 거 전혀 없다. 오히려 못 알아보니까 편한 부분도 있더라"며 "상대적으로 '런닝맨' 덕분에 아시아 팬층이 있다보니 대만에서는 많은 분들이 알아봐주셔서 감사했다"고 말했다.'상남자의 여행법 in 대만'은 6일 오후 9시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr