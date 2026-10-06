이세돌이 은퇴 후 새로운 직업 찾기에 나선다. / 사진=텐아시아 DB

이세돌이 은퇴 후 새로운 직업 찾기에 나선다. / 사진 제공｜KBS 2TV

이세돌이 은퇴 후 새로운 직업 찾기에 나선다. 정재형과 장도연이 MC로 함께한다. 한편 이세돌은 24년간 프로기사로 활동하며 공식 집계된 상금만 약 98억원을 벌은 것으로 알려졌다.오는 23일 첫 방송되는 KBS2 새 예능 '백수 이세돌'은 2016년 알파고와의 대국에서 1승을 거둔 이세돌이 바둑계를 떠난 뒤 다양한 일에 직접 도전하는 모습을 담는다. 세기의 대국 이후 10년 만에 예능에 나선 이세돌은 바둑이 아닌 새로운 일터를 경험한다.정재형과 장도연은 이세돌과 함께 프로그램을 이끈다. 정재형은 첫 녹화에서 예능에 익숙하지 않은 이세돌에게 "24년 동안 바둑만 뒀으니 못하는 게 당연하다. 예능계에 새 인재가 나타났다"고 말했다. 이어 "인류 천재가 은퇴 후 이력서를 쓰는 모습은 이 시대를 살아가는 우리 모두의 이야기 같아 깊은 공감을 부를 것"이라고 덧붙였다.장도연은 수트를 벗고 새로운 직업에 도전하는 이세돌을 두고 "이세돌에게 가장 큰 한 걸음이자 의미 있는 도전"이라고 말했다.프로그램 제목을 둘러싼 이야기도 공개된다. 정재형은 '백수 이세돌'이라는 제목을 처음 접한 뒤 "'이 세상의 모든 돌아이를 위해서'의 줄임말인 줄 알았다"고 밝혔다.함께 공개된 2차 티저에는 이세돌이 직접 일자리를 찾아 나서는 모습이 담겼다. 이세돌은 "자신이 없어요. 질 자신이"라고 말한 뒤 합판을 자르고 고층 빌딩에 매달려 유리창을 닦는 등 여러 직업을 경험한다. 작업 도중에는 "나 안 괜찮아~"라고 외치기도 한다.'백수 이세돌'은 '홍김동전', '메소드 클럽'을 연출한 이명섭 PD와 '태어난 김에 세계일주' 시리즈에 참여한 유지혜 작가가 함께한다.'백수 이세돌'은 오는 23일 오후 8시 30분 KBS2에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr