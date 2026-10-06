그룹 하츠투하츠 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 스페인 음악 페스티벌 '프리마베라 사운드 2027(Primavera Sound 2027)' 무대에 오른다.하츠투하츠는 내년 6월 3일부터 5일까지 스페인 바르셀로나 파크 델 포럼에서 열리는 '프리마베라 사운드 2027' 라인업에 이름을 올렸다. 현재 발표된 출연진 가운데 k팝 아티스트는 하츠투하츠가 유일하다.2001년 시작된 프리마베라 사운드는 매년 바르셀로나에서 열리는 유럽의 주요 음악 페스티벌 중 하나다. 팝과 록, 일렉트로닉, 힙합 등 여러 장르의 아티스트들이 참여한다.하츠투하츠는 데뷔 이후 해외 음악 페스티벌에도 꾸준히 출연해왔다. 지난해 미국 로스앤젤레스에서 열린 '아이하트라디오 왕고 탱고 2025'와 인도네시아 '라라라 페스티벌 2025' 무대에 올랐다.하츠투하츠는 지난 5일 일본 데뷔곡 'ICONIC HEART'의 한국어 버전 음원을 발매했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr