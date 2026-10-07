배우 박정연이 광고 모델로 발탁되며 활동 영역을 넓혔다./사진제공=솔트엔터테인먼트

배우 박정연이 광고 모델로 발탁되며 활동 영역을 넓혔다./사진=동원기업광고 캡처

배우 박정연이 광고 모델로 발탁되며 활동 영역을 넓혔다./사진제공=솔트엔터테인먼트

배우 박정연이 광고 모델로 발탁되며 활동 영역을 넓혔다.박정연은 최근 공개된 동원그룹 기업광고의 메인 모델로 등장했다. '필요에 답하다'라는 브랜드 슬로건을 주제로 제작된 광고에서 자전거를 타고 거리를 누비며 밝고 자연스러운 분위기를 연출했다.동원그룹 측은 박정연의 이미지와 여러 작품에서 보여준 다양한 매력을 바탕으로 메인 모델에 발탁했다고 설명했다. 광고를 통해 브랜드가 추구하는 이미지를 자연스럽게 표현했다는 평가도 덧붙였다. 소속사 솔트엔터테인먼트는 광고 공개와 함께 촬영 현장을 담은 비하인드 사진을 선보였다. 사진 속 박정연은 환한 미소를 지으며 광고 촬영에 임하고 있다.박정연은 가수 박학기의 둘째 딸로, 데뷔 전 SM엔터테인먼트에서 연습생 생활을 한 것으로 알려졌다. 이후 배우로 전향해 꾸준히 작품 활동을 이어왔다. 지난해에는 SBS '트라이: 우리는 기적이 된다'에서 사격부 에이스 서우진 역을, KBS '화려한 날들'에서 재벌가 막내딸 박영라 역을 맡았다. 두 작품으로 각각 신인상을 받으며 연기 활동에서도 존재감을 넓혔다.차기작은 오는 10일 첫 방송 되는 tvN 20주년 특별기획 토·일 드라마 '100일의 거짓말'이다. 김유정과 박진영이 주연을 맡은 작품으로, 박정연은 이번 작품을 통해 본격적인 시대극 연기에 도전한다. 극 중 박정연은 외유내강의 면모를 지닌 항일단체 구국단의 일원 김명남 역을 맡는다. 지난해 두 편의 작품에 이어 광고와 차기작까지 활동을 이어가며 배우로서 입지를 넓혀가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr