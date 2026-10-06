장항준 감독이 0%대 시청률로 막을 내린 '시간추적자 설록'에 이어 새 예능 '거장항준'으로 돌아온다. / 사진=텐아시아 DB

장항준 감독이 0%대 시청률로 막을 내린 '시간추적자 설록'에 이어 새 예능 '거장항준'으로 돌아온다. / 사진 제공｜SBS

영화 '왕과 사는 남자'로 1700만 관객들 동원한 장항준 감독이 0%대 시청률로 막을 내린 '시간추적자 설록'에 이어 새 예능 '거장항준'으로 돌아온다.오는 15일 첫 방송되는 SBS 새 예능 '거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화 '거장항준'에 출연할 배우를 찾는 과정을 담은 토크쇼다. 장항준과 배우들이 오디션이라는 설정 아래 캐스팅을 두고 이야기를 나눈다.첫 방송을 앞두고 장항준, 송은이, 김풍의 3인 포스터도 공개됐다. 포스터 속 세 사람은 턱시도를 입고 황금빛 트로피를 든 채 웃고 있다. 오스카 수상을 목표로 한다는 프로그램의 설정을 담았다.장항준을 중심으로 송은이와 김풍도 역할을 나눴다. 오랜 시간 장항준과 호흡을 맞춰온 송은이는 제작사 대표, 김풍은 조감독으로 나선다.매회 장항준의 차기작 오디션에 참가한다는 설정으로 배우들도 출연한다. 이들은 자신의 이야기를 털어놓는 동시에 장항준과 캐스팅을 두고 대화를 나눌 예정이다. 앞서 장항준은 지난달 종영한 SBS Plus '시간추적자 설록'에서 MC를 맡았지만, 프로그램은 방송 내내 0%대 시청률을 기록했다.'거장항준'은 오는 15일 오후 9시 SBS에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr