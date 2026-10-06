이선빈이 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이선빈이 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진제공=SBS

이광수와 열애 중인 배우 이선빈이 '틈만나면,'에 출연해 거침없는 예능감을 발휘한다.6일 방송되는 SBS '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 게스트 유재명, 이선빈이 충남 천안에서 시민들의 틈새 시간을 찾아 나선다.이날 천안 출신 이선빈은 충청도 특유의 여유로운 시간 감각을 보여준다. 버스를 기다리던 유재석은 '곧 도착'이라는 안내가 뜬 지 2분이 지나자 "서울에선 '곧 도착'이면 30초 만에 오던데 아직이냐"며 초조해한다.유연석까지 버스가 오는 방향을 계속 확인하자 이선빈은 "여기 충청도 아녀~"라고 받아친다. 마침 그의 말이 끝나자마자 버스가 도착했고, 유재석은 "선빈이가 맞네~"라며 수긍한다.버스에 오른 뒤에도 이선빈과 세 사람의 시간 감각 차이는 계속된다. 서울 출신인 유재석과 유연석, 부산 출신인 유재명은 목적지까지 남은 시간을 거듭 확인하지만 이선빈은 "거의 다 왔다"며 여유로운 모습을 보인다.세 사람이 정거장을 지날 때마다 "다 왔니?"라고 묻자 유재석은 결국 "아까부터 곧 내린다더니 아직도 도착 안 했다. 이제 선빈이 못 믿겠다"고 말한다. 이에 이선빈은 "원래 충청도는 10분 거리면 엎어지면 코 닿을 곳이다. 진짜 다 왔다"며 충청도식 거리 감각을 설명해 웃음을 안긴다.'틈만나면,'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr