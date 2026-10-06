가수 이수영이 외동아들의 백혈병 투병 소식을 알렸다./사진=텐아시아DB

가수 이수영이 외동아들의 백혈병 투병 소식을 알렸다.이수영은 지난 5일 CBS 음악FM '이수영의 12시에 만납시다' 공식 홈페이지 게시판을 통해 아들의 투병 사실과 함께 프로그램 진행을 잠정 중단한다고 밝혔다.그는 "추석 연휴 전 아이가 갑자기 아파 병원 검사를 받던 중 '급성 T세포 림프모구 백혈병'을 진단받아 입원하게 됐다"며 "지금은 치료를 시작해 잘 견뎌내고 있다"고 전했다. 이어 "예상 치료 기간이 길고, 초반에는 집중적인 항암 치료가 이어져 아이에게서 한시도 눈을 뗄 수 없는 상황"이라고 설명했다.그는 "지금은 한 아이의 엄마로서 아이가 힘든 치료 과정을 잘 이겨내도록 지켜줘야 할 때라는 생각에 어렵게 내린 결정"이라고 이야기했다. 그러면서 "아이를 위해 함께 기도해 주시면 감사하겠다"며 "건강한 모습으로 다시 인사드릴 날을 기다리겠다"고 덧붙였다.이수영은 2017년부터 '이수영의 12시에 만납시다' DJ를 맡아 약 9년간 청취자들과 만나왔다. 아들의 치료가 이어지는 동안 방송 활동을 잠시 멈추고 곁을 지킬 예정이다. 앞서 이수영은 2010년 비연예인 남성과 결혼했으며, 이듬해 외동아들을 품에 안았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr