가수 이수영이 외동아들의 백혈병 투병 소식을 알렸다./사진=텐아시아DB
가수 이수영이 외동아들의 백혈병 투병 소식을 알렸다./사진=텐아시아DB
가수 이수영이 외동아들의 백혈병 투병 소식을 알렸다.

이수영은 지난 5일 CBS 음악FM '이수영의 12시에 만납시다' 공식 홈페이지 게시판을 통해 아들의 투병 사실과 함께 프로그램 진행을 잠정 중단한다고 밝혔다.

그는 "추석 연휴 전 아이가 갑자기 아파 병원 검사를 받던 중 '급성 T세포 림프모구 백혈병'을 진단받아 입원하게 됐다"며 "지금은 치료를 시작해 잘 견뎌내고 있다"고 전했다. 이어 "예상 치료 기간이 길고, 초반에는 집중적인 항암 치료가 이어져 아이에게서 한시도 눈을 뗄 수 없는 상황"이라고 설명했다.

그는 "지금은 한 아이의 엄마로서 아이가 힘든 치료 과정을 잘 이겨내도록 지켜줘야 할 때라는 생각에 어렵게 내린 결정"이라고 이야기했다. 그러면서 "아이를 위해 함께 기도해 주시면 감사하겠다"며 "건강한 모습으로 다시 인사드릴 날을 기다리겠다"고 덧붙였다.

이수영은 2017년부터 '이수영의 12시에 만납시다' DJ를 맡아 약 9년간 청취자들과 만나왔다. 아들의 치료가 이어지는 동안 방송 활동을 잠시 멈추고 곁을 지킬 예정이다. 앞서 이수영은 2010년 비연예인 남성과 결혼했으며, 이듬해 외동아들을 품에 안았다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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