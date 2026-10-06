'미스터트롯4'가 12월 첫 방송된다./사진젝공=TV조선

'미스터트롯4'가 12월 첫 방송된다./사진젝공=TV조선

미스트롯 오디션 ‘미스터트롯’이 2년 만에 네 번째 시즌으로 돌아온다.6일 TV CHOSUN 측은 "'미스터트롯4'가 오는 12월 방송된다. 대한민국을 뒤흔든 트롯 오디션의 원조 ‘미스터트롯’이 네 번째 시즌을 통해 다시 한번 대체불가 오디션의 저력을 보여줄 전망"이라고 밝혔다.‘미스터트롯’은 2020년 첫 방송 이후 임영웅, 영탁, 이찬원을 비롯해 시즌2 안성훈, 박지현, 시즌3 김용빈, 손빈아 등 수많은 트롯 스타를 배출했다. 최고 시청률은 시즌1에서 35.7%를 기록하며 역사를 썼다.이런 가운데 이번 시즌의 출사표를 담은 포스터가 공개됐다. 포스터에는 ‘미스터트롯4’ 로고와 함께 중앙에 자리한 날카로운 검이 시선을 사로잡는다. 푸른색과 붉은색의 강렬한 대비 속에 새롭게 펼쳐질 치열한 경쟁을 예고한다. "남자들이여, 칼을 뽑아라"라는 문구는 이번 시즌을 향한 궁금증을 높인다.‘미스터트롯’의 역사를 함께 써온 터줏대감 김성주와 장윤정도 이번 시즌 자리를 지킨다. 2019년 ‘미스트롯’ 첫 시즌부터 프로그램을 이끌어온 김성주는 이번에도 ‘미스터트롯4’의 길잡이로 나선다. ‘미스’, ‘미스터’ 트롯 시리즈의 안방마님 장윤정 역시 함께한다. 오랜 시간 ‘미스터트롯’과 함께하며 프로그램의 중심을 지켜온 두 사람이 이번 시즌에는 어떤 활약을 펼칠지 주목된다.조영수 작곡가가 5년 만에 ‘미스터트롯’으로 돌아온다. 2019년 ‘미스트롯’을 시작으로 ‘미스터트롯’, ‘미스트롯2’까지 마스터로 활약하며 냉철한 심사와 따뜻한 조언으로 사랑받아온 조영수는 송가인 ‘찍어’, 임영웅 ‘이제 나만 믿어요’, 양지은 ‘사는 맛’ 등 우승자들의 특전곡을 탄생시킨 주인공이다. ‘미스터트롯4’에서 그가 발굴할 새로운 스타와 또 한 번의 명곡 탄생에 관심이 모인다.조영수의 5년 만의 귀환을 담은 티저도 공개됐다. 조영수의 대표적인 음악적 이력을 담은 영상에 이어 ‘니가 좋아’ 노래와 함께 ‘미스터트롯4’ 지원자를 모집한다는 메시지가 더해졌다.‘미스터트롯4’는 오는 12월 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr