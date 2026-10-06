사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형 신동엽' KBS 22기 개그맨들이 데뷔 20주년 무대를 이야기하던 중 고(故) 박지선을 향한 그리움을 전했다.5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '전설의 22기 MT 2탄 [짠한형 EP.165] 개그맨 MT의 실체'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 KBS 공채 22기 개그맨들은 내년 데뷔 20주년을 맞아 동기들과 함께할 공연 계획을 나눴다. 양상국은 "매번 보자, MT 가자 해도 사실 모이기가 너무 힘들다"며 부산국제코미디페스티벌을 계기로 무대에 오르고 싶다는 바람을 밝혔다. 그는 "20주년 공연을 한 번 하고 반응이 좋으면 22주년 때도 한 번 더 하자"며 동기들의 대표 코너를 한자리에서 보고 싶다고 했다.동기들은 '준교수', '박대박', '거지의 품격' 등 과거 많은 사랑을 받았던 코너들을 하나씩 떠올렸다. 그러던 중 조윤호가 "'조선왕조부록'은 못 해?"라고 묻자 대화는 자연스럽게 故 박지선에게 닿았다. 박성광은 "우리 지선이가 메인인데 어떻게 할 거야?"라고 조심스럽게 말했다.조윤호는 당시 영상과 함께하는 방안을 제안했다. 박성광은 "좋다"고 호응했고, 이상호는 "AI로"라고 아이디어를 더했다. 이는 실제 공연 방식이 확정된 것이 아니라, 오랜 시간 함께 무대에 섰던 동기들이 박지선을 추억하며 나눈 제안이었다.박지선이 함께했던 '3인 3색'도 언급됐다. 송준근이 코너 이름을 꺼내자 허미영은 "3인 3색도 하고 싶어, 사실"이라며 마음을 드러냈다. 장효인은 동기들과 박지선이 다시 무대에 서는 모습을 상상하다 결국 눈물을 보였다. 그는 "벌써 난 눈물 날 것 같은데"라며 "AI를 띄운다는 생각을 하니까 갑자기…"라고 말을 잇지 못했다.박성광은 박지선의 음성만 나오는 방식도 조심스럽게 언급했다. 허미영은 "그러면 진짜 눈물 날 것 같다"고 반응했다. 신동엽은 "지선이에 대해서 자연스럽게 이야기하는 게 지선이를 위해서도, 너희를 위해서도 좋은 것 같다"고 위로했다.동기들은 박지선의 아버지와 이어지는 인연도 전했다. 장효인은 동기 모임이나 소식이 있을 때마다 박지선의 아버지에게 연락한다고 밝혔다. 아버지가 딸을 오래 기억해주길 바란다며 동기들의 경조사에도 꼭 알려달라고 했다는 것이다.장효인은 "지선이가 해야 할 것들을 나라도 해야 할 것 같다. 지선이가 없는 셈 치지 말고 나한테라도 이야기해서 내가 몫을 할 수 있게 해달라고 하셨다"고 전했다. 조윤호는 20주년 공연이 성사될 경우 박지선의 아버지를 꼭 초대하자고 제안하며 고인을 향한 변함없는 마음을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr