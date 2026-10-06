사진=유튜브 '션과 함께'

사진=유튜브 '션과 함께'

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사진=유튜브 '션과 함께'

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사진=유튜브 '션과 함께'

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가수 션이 정혜영에게 첫눈에 반했던 순간부터 결혼에 이르기까지의 러브스토리를 공개했다.5일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '션이 정혜영과 결혼할 수 있었던 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 션은 노담소셜클럽 행사에서 청년들과 러닝을 마친 뒤 연애와 결혼에 관한 질문에 답하는 시간을 가졌다. 결혼하기 전 배우자를 확신한 순간이 있었는지 묻자 그는 아내 정혜영을 처음 만났던 날을 떠올렸다.션은 "저는 바로 첫눈에, 보자마자 '이 사람이다'라는 확신이 있었다. 영화의 한 장면 같은 순간이었다"고 말했다. 그는 "그렇다고 제가 보는 사람마다 '이 사람이다' 하는 건 아니다"라며 웃은 뒤 "(정)혜영이를 봤을 때 '아, 이 사람이구나. 내가 평생 같이할 사람'이라는 생각이 들었다"고 밝혔다.정혜영을 본 순간부터 평생을 함께할 사람이라고 느꼈다는 션. 그는 "보자마자 첫눈에 반했다"고 솔직하게 고백했다. 하지만 션에게 운명처럼 다가온 첫 만남이 정혜영에게도 같은 의미였던 것은 아니었다.션은 "제 아내 입장을 들어보면 그냥 무관심이었다"고 털어놨다. 그는 "사랑의 반대는 미움이 아니라 무관심이다. 이게 제일 어려운 것"이라며 당시 정혜영이 자신에게 특별한 관심을 보이지 않았다고 설명했다.첫눈에 반한 션은 쉽게 포기하지 않았다. 그는 자신의 마음을 꾸준히 표현하며 정혜영의 마음이 열리기를 기다렸다고 했다. 션은 "제 아내 입장에서는 관심도 없던 남자를 만나 결혼해서 살아가는 것"이라며 "그 과정에서 사랑을 계속 표현했고, 그 마음이 조금씩 열려 한 3년 10개월이 걸려 결혼하게 됐다"고 말했다.션은 자신의 경험을 전하면서도 모든 사람이 영화 같은 첫눈의 사랑을 기다릴 필요는 없다고 조언했다. 그는 "'이 사람이다'라는 느낌의 사람이 다가올 때까지 기다리다가는 평생 결혼을 못 할 수도 있다"며 현실적인 생각을 덧붙였다.그러면서 "모두에게 첫눈에 반하는 영화 같은 시간이 오는 것은 아니다"라며 "누군가 정말 '나의 사랑이다'라고 느껴질 때 그걸 놓치지 않는 것이 참 중요한 것 같다"고 강조했다.한편 션과 정혜영은 약 3년 10개월의 교제 끝에 2004년 결혼했다. 두 사람은 슬하에 두 아들과 두 딸을 두고 있으며, 꾸준한 선행과 다정한 가족의 모습으로 사랑받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr