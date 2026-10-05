사진=JTBC '연애전쟁'

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'연애전쟁' 가수 이효리가 남편 이상순의 제주 카페 운영 경험을 언급하며 카페 창업의 현실을 짚었다.5일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '연애전쟁'에는 일을 쉬고 있는 20대 커플이 출연해 소비 습관과 진로 문제를 둘러싼 갈등을 공개했다.이날 여자친구는 앞으로 카페를 창업하고 싶다는 꿈을 밝혔다. 두 사람 모두 일을 쉬고 있는 상황에서 나온 창업 계획에 이효리는 "카페 창업이 얼마나 힘든지 아냐"며 현실적인 조언을 건넸다.이효리는 남편 이상순의 카페 운영 경험을 직접 언급했다. 그는 "저희 남편도 카페를 했다. 줄을 막 몇백 미터씩 서고 난리가 났는데 그런데도 많이 벌지 못했다. 카페는 위험하다"고 말했다.이상순의 제주 카페는 오픈 당시부터 큰 관심을 모았다. 이상순이 직접 커피를 내린다는 소식이 알려지며 손님이 몰렸고, 긴 대기 줄이 이어지자 예약제로 운영 방식을 바꾸기도 했다. 하지만 높은 화제성과 많은 방문객이 곧바로 높은 수익으로 이어지는 것은 아니었다는 것이 이효리의 설명이다. 해당 카페는 약 2년간 운영된 뒤 2024년 5월 영업을 종료했다.한해 역시 카페 창업의 어려움을 경험자로서 전했다. 그는 상암동에서 요거트와 커피를 함께 판매하는 카페를 운영했지만, 저가 커피 프랜차이즈와 경쟁해야 했다고 털어놨다. 한해는 "카페 창업이 낭만적이지만 월세 생각하면 정말 지옥"이라며 "2년 정도 했는데 6개월은 장사였고, 1년 6개월은 버틴 거다. 손실만 1억5000만~2억원"이라고 밝혔다.출연 커플은 모두 일을 쉬고 있는 상태였다. 남자친구는 6년간 헬스 트레이너로 일한 뒤 번아웃을 겪어 휴식 중이라고 밝혔고, 여자친구도 병원 사무직을 그만둔 뒤 쉬고 있었다. 남자친구는 퇴사 후 적금을 깨 약 1800만원을 주식에 투자해 손실을 봤고, 여자친구가 맡긴 투자금도 큰 폭의 손실을 기록했다고 전했다.서로에게 구직 이야기를 꺼내는 과정에서 갈등이 깊어지자 이효리는 "본인 걱정은 각자 해"라고 조언했다. 그는 "두 분 사연이 너무 마음이 아프다"며 "각자 걱정은 각자 하고 서로는 보듬어주고, 할 수 있다고 용기를 주면 좋겠다"고 덧붙였다.이효리는 자신 역시 결혼 뒤 제주도에서 처음으로 긴 휴식기를 가졌다고 밝혔다. 그는 "결혼하고 제주도에서 초반 4~5년을 푹 쉬었다. 그렇게 쉰 건 처음"이라고 털어놨다. 카페 창업의 현실부터 휴식기 속 불안까지 경험을 바탕으로 전한 이효리의 조언이 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr