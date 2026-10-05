사진 = 서강준 인스타그램

사진 = 서강준 인스타그램

사진 = 서강준 인스타그램

사진 = 서강준 인스타그램

배우 서강준이 시구자로 야구팬들과 만났다.서강준은 최근 자신의 인스타그램에 야구공 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 서강준은 NC 다이노스 유니폼을 입고 그라운드에 선 채 카메라를 향해 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 짧게 정돈한 검은 머리에 화이트 유니폼을 소화한 모습이 푸른 하늘과 야구장을 배경으로 선명하게 담겼다.이어진 사진에서 서강준은 관중석에 앉아 두 손을 무릎 위로 모은 채 옆을 바라보고 있다. 유니폼에 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 살짝 미소를 띤 옆모습을 보여줬다.또 다른 사진에서 서강준은 같은 관중석에서 한 손에 부채를 들고 시선을 아래로 향했다. 팔을 드러낸 반소매 유니폼과 데님 팬츠 차림으로 앉아 있는 모습에서 경기장을 찾은 당일의 모습이 자연스럽게 이어졌다.마지막 사진에서 서강준은 그라운드 위에 서서 등을 보인 채 고개를 옆으로 돌렸다. 유니폼 뒷면에는 '서강준'이라는 이름과 등번호 12가 새겨져 있어 이날을 위해 준비된 시구 유니폼도 눈길을 끌었다.이를 본 팬들은 "잘생겼어요", "배우님 늘 응원합니다", "너무 잘생겼다", "존잘", "잘생겨주셔서 감사합니다", "안녕 잘생이 사람" 등의 댓글을 달았다.서강준은 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와 SSG 랜더스의 홈경기에 시구자로 참석했다. 경기는 NC 다이노스와 MH메디케어그룹이 마련한 스폰서데이로 진행됐으며 서강준이 시구를 맡고 MH메디케어그룹 김성옥 부대표가 시타에 나섰다.서강준은 시구를 비롯한 다양한 활동을 통해 팬들과 만남을 이어가고 있다.한편 1993년생으로 33세인 서강준은 KBS 2TV 드라마 '너 말고 다른 연애'에 안은진과 함께 호흡을 맞추며 열연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr