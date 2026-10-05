이미지 크게보기 사진 = tvN '포핸즈

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'포핸즈' 이준영이 손이 굳어가는 병을 숨긴 채 송강 앞에서 피아노를 쳤다. 긴 엇갈림 끝에 두 사람은 다시 마주하며 마지막 장을 닫았다.4일 방송된 tvN 토일드라마 '포핸즈' 최종회에서는 강비오(송강 분)와 최정요(이준영 분)가 서로의 상처를 끌어안고 음악 안에서 다시 만나는 결말이 펼쳐졌다.기자회견에서 납치 사건의 책임을 스스로에게 돌린 강비오는 할아버지 강승운(정진영 분)이 쓰러졌다는 소식에 병원으로 향했다.강승운은 손자에게 "너를 가둔 건 나였어"라며 용서를 구했고, 최정요에게도 "딸을 대신해서 사과하마"라고 했다. 손자가 연주하는 월광 소나타를 마지막으로 청한 그는 결국 세상을 떠났다.할아버지를 보낸 강비오는 피아노까지 처분하며 다시는 치지 않겠다고 했다. 그런 강비오를 최정요는 그가 미리 사둔 피아노 앞으로 데려갔다.최정요는 "넌 나의 빛이고 희망이었다"며 "우린 음악 안에 있어야 살아 숨 쉴 수 있는 놈들"이라고 했고, 두 사람은 어린 시절처럼 나란히 앉아 함께 건반을 눌렀다.하지만 최정요는 같이 음악하자는 강비오의 말에 장난스럽게 "싫다"고 답한 뒤 사직서와 편지만 남기고 떠났다. 그러던 중 강비오는 병원에서 최정요의 상태를 알고 있던 의사를 만나 그의 병을 알게 됐다.강비오는 최정요가 들어주길 바라며 그의 곡을 연주 해 인터넷에 올렸다. 얼마 뒤 그의 답장이 도착했고, 강비오는 남겨진 흔적을 좇아 마침내 최정요를 찾아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr