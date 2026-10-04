에일리가 14년간 함께한 반려견 솜이를 떠나보냈다. / 사진=SNS

에일리가 14년간 함께한 반려견 솜이를 떠나보냈다.에일리는 4일 자신의 SNS를 통해 반려견 솜이가 지난 1일 세상을 떠났다고 알렸다. 그는 "내 찐 첫사랑 우리 솜이"라며 장문의 글을 남겼다.솜이는 에일리가 가수 활동을 시작하던 2012년부터 함께했다. 에일리는 "2012년에 외로운 타지에서 음악을 시작하는 나는 우리 솜이를 만나고 텅 비어 있던 가슴이 행복으로 가득 채워졌어"라고 당시를 떠올렸다.솜이는 2015년부터 건강 문제를 겪었다. 에일리는 "오래 살아도 6살 8살일 것 같다는 말을 듣고 하늘이 무너지는 것만 같았지"라며 이후 꾸준히 병원 치료를 받았다고 밝혔다.2024년에는 병세가 악화됐다. 당시 남은 시간이 3개월 정도일 수 있다는 이야기를 들었다는 에일리는 "그때부터 엄마는 솜이와의 이별이 곧 다가오겠구나 생각하며 마음의 준비를 시작했던 것 같네"라고 말했다.예상보다 솜이는 2년을 더 가족과 함께했다. 에일리는 "하지만 기특한 내 새끼 밥도 잘 먹고 잘 놀며 엄마랑 그리고 아빠와 함께 2년이나 더 놀아 주고 우리에게 웃음과 행복을 선물 해줬네"라고 전했다.오랫동안 이별을 준비했지만 슬픔은 컸다. 그는 "마음의 준비를 오랫동안 해왔지만 함께하는 게 당연해지고 익숙해질 때 이렇게 갑작스럽게 떠날 줄은 몰랐어. 조금만 더 시간이 있길 바랐어"라고 털어놨다. 이어 "14년 동안 고생했어 솜이야. 이젠 더 이상 아프지 않은 곳에서 해맑게 웃으며 우리 엄마, 할머니, 할아버지 옆에서 외롭지 않게 나를 기다려주겠니? 우리 언젠가는 꼭 다시 만나자"고 마지막 인사를 남겼다.끝으로 에일리는 "안녕이 아닌 잘 자라고 생각하면서 너무 슬퍼하지 않을게"라며 "내가 마음으로 낳은 우리 첫째 솜이 엄마가 너무 사랑해. 엄마 아빠가 너무 보고 싶으면 꼭 엄마 딸로 다시 태어나줘"라고 덧붙였다.에일리는 지난해 4월 '솔로지옥' 출연자 최시훈과 결혼했다. 두 사람은 현재 2세를 갖기 위해 시험관 시술에 도전 중인 것으로 알려졌다.내 찐 첫사랑 우리 솜이2012년에 외로운 타지에서 음악을 시작하는 나는 우리 솜이를 만나고 텅 비어있던 가슴이 행복으로 가득 채워졌어..그러다 2015년… 솜이가 많이 아프다는 걸 알게 되었고… '오래 살아도 6살 8살일것 같다'라는 말을 듣고 하늘이 무너지는것만 같았지만.. 그동안 만큼은 솜이에게 최고의 순간들과 추억들만 선물 해주고 싶었어..병원 치료를 평생 받으며.. 언제 떠날지 모른다는 불안감과 함께 하루하루를 보내다가 2024년 질병이 더 악화되어가고 있다는 소식과 함께 3개월이라는 짧은 시간만 남은 것 같다는 판정을 받았지…그때부터 엄마는 솜이와의 이별이 곧 다가오겠구나 생각하며 마음의 준비를 시작했던 것 같네.. 하지만 기특한 내 새끼… 밥도 잘 먹고 잘 놀며 엄마랑 그리고 아빠와 함께 2년이나 더 놀아 주고 우리에게 웃음과 행복을 선물해줬네…마음의 준비를 오랫동안 해왔지만.. 함께하는게 당연해지고 익숙해질 때 이렇게 갑작스럽게 떠날 줄은 몰랐어… 조금만 더 시간이 있길 바랐어…14년동안 고생했어 솜이야… 이젠 더 이상 아프지 않는 곳에서 해맑게 웃으며 우리 엄마, 할머니, 할아부지 옆에서 외롭지 않게 나를 기다려주겠니? 우리 언젠가는 꼭 다시 만나자? 안녕이 아닌 잘자라고 생각하면서 너무 슬퍼하지 않을게.. 내가 마음으로 낳은 우리 첫째 솜이 엄마가 많이 사랑해…엄마 아빠가 너무 보고싶으면 꼭 엄마 딸로 다시 태어나줘…김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr