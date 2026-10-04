4일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 SBS가 중계한 송다빈의 태권도 여자 +67kg 결승은 수도권 가구 시청률 2.6%, 2049 시청률 1.0%를 기록했다. 같은 경기에서 MBC는 각각 2.0%, 0.7%, KBS2는 1.2%, 0.1%를 나타냈다. 전국 기준으로도 SBS가 가구 2.3%, 2049 0.7%로 지상파 3사 가운데 가장 높았다.
전현무가 중계에 참여한 양궁에서도 SBS가 일부 주요 경기에서 가장 높은 시청률을 기록했다. 리커브 여자 개인 준결승은 수도권 가구 2.5%, 이우석이 출전한 남자 개인 8강은 전국 가구 1.7%로 중계 채널 중 1위에 올랐다.
2049 시청률에서는 여자 개인 8강 강채영의 경기가 수도권과 전국에서 각각 0.3%, 오예진의 경기가 각각 0.6%를 기록해 동시간대 1위를 차지했다.
이날 이우석은 남자 리커브 개인전 결승에서 일본의 나카니시 주니아를 6대 2로 꺾고 금메달을 따냈다. 단체전에 이어 개인전까지 정상에 오르며 대회 2관왕을 기록했다. 앞선 아시안게임 개인전에서 은메달과 동메달을 획득했던 이우석은 이번 대회에서 처음 개인전 금메달을 목에 걸었다. 전현무 캐스터는 "흔들림이 있고 없고의 차이였던 것 같습니다"라고 말했다.
여자 리커브 개인전에서는 오예진이 인도의 쿵쿠마닐 모호드와 슛오프까지 간 끝에 은메달을 획득했다. 오예진은 결승에서 5대 3으로 앞섰지만 마지막 슛오프에서 승리를 내줬다. 임동현 해설위원은 "첫 국제 종합 대회 출전인데 침착하게 경기를 잘 풀어갔습니다"라고 평가했다.
태권도에서는 송다빈이 여자 +67kg급 결승에서 금메달을 따냈다. 김소희 해설위원은 결승에 앞서 "헤비급이지만 스피드가 있습니다. 이건 진짜 강점이에요"라고 설명했다.
유도 혼성 단체전에 나선 한국은 동메달 결정전에서 우즈베키스탄에 패해 메달 획득에 실패했다. 허미미도 경기에 출전했지만 승리로 연결하지 못했다. 송대남 해설위원은 "너무 아쉽습니다"라고 말했다.
지난달 19일 개막한 2026 나고야 아시안게임은 4일 폐막식을 끝으로 16일간의 일정을 마무리한다.
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