사진 제공=STONE MUSIC

가수 시소(siso)가 드라마 '최애의 사원' OST에 참여한다.18일 STONE MUSIC에 따르면 시소가 가창한 tvN 월화드라마 '최애의 사원' OST Part 3 'All I Need is You'가 이날 정오 공개됐다.'All I Need is You'는 서정적인 기타 연주에 따뜻한 스트링 콰르텟 사운드를 더한 곡이다. 시소의 맑고 편안한 음색으로 수줍고 풋풋한 사랑의 감정을 담아냈다. 서로에게 점차 마음을 열어가는 극 중 인물들의 감정선과 어우러져 로맨스 분위기를 더한다.시소는 특유의 감미로운 보컬로 곡의 따뜻한 분위기를 이끈다. 담담한 표현으로 설렘을 풀어내며 작품의 몰입도를 높일 전망이다.tvN 월화드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 된 신입사원 남다름(김혜준 분)의 오피스 성장 로맨스를 그린 작품이다. 글로벌 누적 조회수 6억6000만 뷰를 기록한 웹툰 '우리 오빠는 아이돌'을 원작으로 한다.시소가 부른 '최애의 사원' OST Part 3 'All I Need is You'는 18일 정오 각종 온라인 음원 사이트에서 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr