'지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김지훈을 만났다. / 사진=텐아시아DB

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김지훈을 만났다. / 사진제공=쿠팡플레이

배우 김지훈이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 배우 김혜수, 조여정과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.지난 13일 서울 종로구의 한 카페에서 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김지훈을 만났다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 보여온 인기 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 예상치 못한 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 블랙 코미디다. 김지훈은 극 중 인기 인테리어 인플루언서 경희(김혜수 분)의 연하 남편이자 배우인 재홍 역을 맡았다.김지훈은 김혜수, 조여정 등 배우들과 본격적으로 호흡을 맞추는 5, 6부에 대한 기대감을 나타냈다. 그는 "각자 집에서 대본을 보고 준비한 뒤 현장에서 처음 호흡을 맞췄는데 너무 재미있었다"라며 "각자 살벌하게 준비해 온 것을 현장에서 맞춰보니 시너지가 엄청났다. 상대가 예상보다 더 많이 준비해 오니까 나도 거기에 맞춰 더 준비하게 됐다"고 말했다.이어 김지훈은 "대본에 있는 대사만으로 상황이 비는 경우에는 현장에서 한두 마디씩 추가하면서 장면을 살리기도 했다"며 "연기 고수들과 호흡을 맞춘다는 것 자체가 배우로서 너무 즐거운 작업이었다"고 회상했다.촬영 결과에 대한 만족감도 컸다고. 김지훈은 "감독님이 짜주신 콘티를 처음 봤을 때는 '이 복잡한 상황이 다 표현될까?' 싶었는데, 막상 촬영해보니 대사와 분위기가 모두 살아났다"라며 "촬영한 장면을 모니터하면서 배우들이 다 같이 박수를 치기도 했다. 현장 자체가 재미있었고 모두가 만족스러운 작업이었다"고 전했다.그러면서 "이 장면들이 방송으로 공개되면 시청자들도 굉장히 재미있게 봐주실 것"이라고 덧붙였다.한편 8부작인 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 매주 금요일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr