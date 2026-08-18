그룹 에이프릴 출신 윤채경이 씁쓸한 근황을 전했다.
윤채경은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.
한 누리꾼은 윤채경에게 "언니 요즘 어떻게 지내고 계세요"라며 근황을 물었다. 그러자 윤채경은 "세상에서 제일 믿었던 사람한테 뒤통수 제대로 맞았다"며 말문을 열었다.
이어 윤채경은 "배신당한 여파로 아직 못 헤어 나오고 있다"면서 "그런 사람이 이 세상에 존재한다는 게 믿기지 않는다"고 덧붙였다.
그러면서 그는 자신을 배신한 이에 대해 "입에서 나오는 말 하나하나 다 거짓말이고, 미안하다는 말조차 안 하는 인성"이라고도 언급해 눈길을 끌었다. 앞서 윤채경은 지난해 11월 배드민턴 국가대표 출신 이용대와 열애설에 휩싸인 바 있다. 윤채경은 과거 한 인터뷰에서 "어떤 종목에 관심이 많냐"는 질문에 배드민턴을 꼽으며 "이용대 선수가 라켓을 들고 서브하는 모습은 정말 멋있다"라고 팬심을 고백했다.
이용대는 2017년 배우 변수미와 6년 열애 후 결혼했으나, 성격 차이 등의 이유로 약 1년 만에 이혼했다. 이용대는 이혼 후 슬하의 딸을 홀로 양육하고 있다.
한편 윤채경은 2012년 그룹 퓨리티 멤버로 데뷔해 2014년 그룹 카라의 멤버를 뽑는 프로그램에 출연했다. 2016년 엠넷 '프로듀스101'에 출연한 후 프로젝트 그룹 아이비아이로 활동했다.
활동이 끝난 후에는 카라와 같은 소속사인 에이프릴에 합류해 재데뷔하며 '봄의 나라 이야기', '예쁜 게 죄' 등을 발매했다. 데뷔와 해체를 반복하던 윤채경은 2022년 에이프릴 해체 후 현재는 배우로 활동하고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
윤채경은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.
한 누리꾼은 윤채경에게 "언니 요즘 어떻게 지내고 계세요"라며 근황을 물었다. 그러자 윤채경은 "세상에서 제일 믿었던 사람한테 뒤통수 제대로 맞았다"며 말문을 열었다.
이어 윤채경은 "배신당한 여파로 아직 못 헤어 나오고 있다"면서 "그런 사람이 이 세상에 존재한다는 게 믿기지 않는다"고 덧붙였다.
그러면서 그는 자신을 배신한 이에 대해 "입에서 나오는 말 하나하나 다 거짓말이고, 미안하다는 말조차 안 하는 인성"이라고도 언급해 눈길을 끌었다. 앞서 윤채경은 지난해 11월 배드민턴 국가대표 출신 이용대와 열애설에 휩싸인 바 있다. 윤채경은 과거 한 인터뷰에서 "어떤 종목에 관심이 많냐"는 질문에 배드민턴을 꼽으며 "이용대 선수가 라켓을 들고 서브하는 모습은 정말 멋있다"라고 팬심을 고백했다.
이용대는 2017년 배우 변수미와 6년 열애 후 결혼했으나, 성격 차이 등의 이유로 약 1년 만에 이혼했다. 이용대는 이혼 후 슬하의 딸을 홀로 양육하고 있다.
한편 윤채경은 2012년 그룹 퓨리티 멤버로 데뷔해 2014년 그룹 카라의 멤버를 뽑는 프로그램에 출연했다. 2016년 엠넷 '프로듀스101'에 출연한 후 프로젝트 그룹 아이비아이로 활동했다.
활동이 끝난 후에는 카라와 같은 소속사인 에이프릴에 합류해 재데뷔하며 '봄의 나라 이야기', '예쁜 게 죄' 등을 발매했다. 데뷔와 해체를 반복하던 윤채경은 2022년 에이프릴 해체 후 현재는 배우로 활동하고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT