그룹 에이프릴 출신 윤채경이 촬영에 집중하고 있는 모습. / 사진=윤채경 SNS

사진=윤채경 SNS

그룹 에이프릴 출신 윤채경이 씁쓸한 근황을 전했다.윤채경은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 누리꾼들의 다양한 질문에 답하는 '무엇이든 물어보세요'(이하 '무물') 시간을 가졌다.한 누리꾼은 윤채경에게 "언니 요즘 어떻게 지내고 계세요"라며 근황을 물었다. 그러자 윤채경은 "세상에서 제일 믿었던 사람한테 뒤통수 제대로 맞았다"며 말문을 열었다.이어 윤채경은 "배신당한 여파로 아직 못 헤어 나오고 있다"면서 "그런 사람이 이 세상에 존재한다는 게 믿기지 않는다"고 덧붙였다.그러면서 그는 자신을 배신한 이에 대해 "입에서 나오는 말 하나하나 다 거짓말이고, 미안하다는 말조차 안 하는 인성"이라고도 언급해 눈길을 끌었다.앞서 윤채경은 지난해 11월 배드민턴 국가대표 출신 이용대와 열애설에 휩싸인 바 있다. 윤채경은 과거 한 인터뷰에서 "어떤 종목에 관심이 많냐"는 질문에 배드민턴을 꼽으며 "이용대 선수가 라켓을 들고 서브하는 모습은 정말 멋있다"라고 팬심을 고백했다.이용대는 2017년 배우 변수미와 6년 열애 후 결혼했으나, 성격 차이 등의 이유로 약 1년 만에 이혼했다. 이용대는 이혼 후 슬하의 딸을 홀로 양육하고 있다.한편 윤채경은 2012년 그룹 퓨리티 멤버로 데뷔해 2014년 그룹 카라의 멤버를 뽑는 프로그램에 출연했다. 2016년 엠넷 '프로듀스101'에 출연한 후 프로젝트 그룹 아이비아이로 활동했다.활동이 끝난 후에는 카라와 같은 소속사인 에이프릴에 합류해 재데뷔하며 '봄의 나라 이야기', '예쁜 게 죄' 등을 발매했다. 데뷔와 해체를 반복하던 윤채경은 2022년 에이프릴 해체 후 현재는 배우로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr