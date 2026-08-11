장재인, 살이 더 빠졌나…뼈가 앙상하게 드러난 뼈말라

가수 장재인이 한층 더 가녀린 비주얼을 드러냈다.장재인은 최근 자신의 일상을 담은 사진을 공개했다. 사진 속 장재인은 긴 생머리를 늘어뜨린 채 카메라를 바라보며 청순하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.특히 눈길을 끄는 건 군살을 찾아보기 어려울 정도로 마른 체형이다. 어깨가 드러나는 의상을 입은 장재인은 쇄골 라인은 물론 쇄골 아래 가슴 윗부분의 뼈 윤곽까지 선명하게 드러냈다. 앙상할 정도로 가녀린 상체가 이른바 '뼈말라' 몸매를 실감하게 한다.체중 감량 후 확 달라진 비주얼을 보여준 장재인은 이후에도 슬림한 몸매를 꾸준히 유지하고 있다. 이번 사진에서는 날렵한 얼굴선과 가느다란 어깨선이 더욱 도드라지며 이전보다 한층 마른 듯한 모습으로 시선을 끌었다.장재인의 작은 얼굴과 긴 생머리, 선명한 쇄골 라인도 어우러졌다. 꾸준한 자기관리로 늘씬한 몸매를 유지하고 있는 가운데 갈수록 가녀려지는 듯한 근황이 눈길을 모은다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr