배우 김희애가 근황을 공개했다./ 사진=SNS

배우 김희애가 근황을 공개했다./ 사진=SNS

배우 김희애가 근황을 공개했다.김희애는 지난 11일 자신의 SNS에 "아직 덥긴 하지만, 조금씩 가을이 오고 있어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김희애는 브라운 컬러의 롱 원피스를 입고 도심 거리를 거닐고 있다. 짧게 정돈한 단발 헤어에 블랙 가방을 매치한 그는 차분하면서도 세련된 스타일링으로 눈길을 끌었다. 강한 자연광 아래에서도 변함없는 피부와 우아한 분위기를 자랑해 시선을 모았다.또 다른 사진에서는 같은 의상을 입고 네 컷 포토를 촬영하며 손을 흔들거나 브이 포즈를 취하는 등 장난기 넘치는 모습도 드러냈다. 차분했던 거리 사진과는 또 다른 반전 매력을 선보였다.게시물을 본 지인은 "거꾸로 나이 드시는 건강하고 수려한 모습 보기 좋네요"라는 댓글을 남겼고, 팬들 역시 "아름답다", "우아하다", "매일 보고 싶다", "차기작이 기대된다" 등 다양한 반응을 보였다.1967년생인 김희애는 올해 59세다. 1983년 영화 '스무해 첫째날'로 데뷔한 뒤 MBC 드라마 '아들과 딸'로 큰 사랑을 받았으며, 이후 '내 남자의 여자', '밀회', '부부의 세계' 등 다양한 작품에서 활약했다. 최근에는 JTBC 새 드라마 '골드 디거' 출연을 확정하고 안방극장 복귀를 앞두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr