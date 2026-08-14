이인권, 최정윤이 최종 커플이 됐다./사진=SNS

이인권, 최정윤이 최종 커플이 됐다./사진제공=SBS

SBS '합숙 맞선2'에서 한 쌍의 최종 커플이 탄생했다. 주인공은 SBS 아나운서 이인권과 미스코리아 출신 최정윤이다.지난 13일 방송된 '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선2'(이하 '합숙 맞선2') 최종회에서는 5박 6일의 합숙을 통해 서로의 마음을 확인한 맞선 남녀와 엄마들의 최종 선택이 그려졌다. 시청률은 최고 3.3%를 기록했다.최종 선택을 앞두고 한의사 강신우는 김다혜 모녀에게 마지막 승부수를 띄웠다. 김다혜를 계기로 신앙에 관심이 생겼다고 밝힌 그는 김다혜 엄마에게 명함까지 건네며 진심을 전했다. 이어 “다혜와 함께 신앙생활을 하고 싶다”라고 고백했고, 서장훈은 거침없는 직진에 “신우 씨는 내가 한 번 만나보고 싶다”라며 혀를 내둘헜다. 강신우의 적극적인 구애는 김다혜의 마음을 돌렸지만, 김다혜 엄마의 마음까지 얻지는 못했다. 두 사람이 서로를 선택했음에도 김다혜 엄마의 반대로 최종 커플 매칭이 불발됐다.마지막 결정을 앞둔 맞선 남녀들은 거침없이 호감을 표현했다. 김해에 사는 제약회사 직원 김동영은 양하윤에게 “나 너 최종 선택할 거야”라고 선언했다. 엄친딸 S전자 직원 안도윤도 변호사 권예찬에게 “우리 조합 괜찮아”라고 솔직하고 당당하게 플러팅하며 MZ다운 패기를 보여줬다.아쉽게도 권예찬과 양하윤, 이강현이 선택을 포기하면서 안도윤과 김동영은 커플 매칭에 실패했다. 특히 맞선녀들의 정보를 꼼꼼히 수첩에 기록해 ‘수첩왕자’로 불린 변호사 권예찬이 안도윤과 최정윤 사이에서 고심한 끝에 누구도 택하지 않자, 서장훈과 이요원은 허탈해했다.마지막 선택의 주인공은 ‘합숙 맞선2’의 최고 인기녀 최정윤이었다. 이인권과 문성모의 선택을 받은 최정윤은 “인권오빠가 늘 한발 앞서 있었던 것 같다”라며 언제나 자신을 먼저 챙겨준 이인권에게 마음을 전했다.이제 남은 것은 엄마들의 선택. 다행히 굳게 닫힌 문을 열고 이인권 엄마가 밝은 미소로 등장한 데 이어 최정윤 엄마도 나타났다. 최정윤 엄마는 “5박 6일간 합숙하며 정윤이를 응원해줘야겠다고 다짐했다”라며 딸의 결정을 믿고 지지했다. 최종 매칭에 성공해 해피엔딩을 맞은 최정윤과 이인권은 서로를 더 알아가고 싶다는 마음을 고백했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr