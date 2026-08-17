사진 = 홍지윤 인스타그램

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사진 = 홍지윤 인스타그램

사진 = 홍지윤 인스타그램

가수 홍지윤이 '가요무대' 출연을 앞두고 무대 의상을 입은 근황 사진을 공개하며 단아하면서도 우아한 매력을 선보였다.홍지윤은 최근 자신의 인스타그램에 "오늘밤 9시30분 KBS1 가요무대"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진에는 연한 하늘색 튜브톱 드레스를 착용한 홍지윤이 계단에 앉아 다양한 포즈를 취하는 모습이 담겼다.홍지윤은 머리를 단정하게 올려 묶은 뒤 얼굴 옆으로 자연스럽게 내려온 앞머리와 귀걸이를 매치해 깔끔한 분위기를 완성했고 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓는가 하면 고개를 살짝 돌려 위쪽을 응시하는 모습으로 차분한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 홍지윤은 같은 계단 위에서 휴대전화를 높이 들어 셀카를 촬영했다. 카메라를 올려다보며 입술을 내민 표정을 짓는 모습과 눈을 동그랗게 뜬 채 같은 포즈를 이어가는 모습이 담기며 앞선 단아한 분위기와는 또 다른 사랑스러운 매력을 전했다. 배경은 베이지색 벽과 회색 계단으로 꾸며진 실내 공간으로, 심플한 공간 속 하늘색 드레스가 더욱 돋보이며 시선을 끌었다.팬들은 "홍지윤 우유빛깔", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "지윤짱", "지윤님 여신이 너무 예쁘네요", "윤짱 화이팅 입니다" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.앞서 홍지윤은 기존 소속사 초이랩을 떠나 SM C&C에 새 둥지를 틀었다. 홍지윤이 소속된 SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장영란, 장도연, 유승목, 지승현, 이학주, 알고보니 혼수상태 등이 소속되어 있다.한편 1995년생으로 31세인 홍지윤은 '미스트롯2' 준우승자이며 '현역가왕3' 우승자로 가창력을 입증한 가수다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr