사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 다양한 분위기의 비하인드 사진을 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 "📮❤️🥰"라는 멘트를 남기며 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 변우석은 검은 배경 앞에서 회색 브이넥 니트와 셔츠, 스트라이프 넥타이를 매치한 단정한 스타일링으로 카메라를 바라보고 있다. 양손을 귀 뒤로 올린 채 인이어를 착용하고 환하게 미소 짓는 모습이 눈길을 끌었고 자연스럽게 드러난 보조개가 부드러운 분위기를 더했다.이어진 사진에서 변우석은 회색 소파에 앉아 눈을 감은 채 브이 포즈를 취하고 있다. 셔츠 소매를 걷어 올린 편안한 차림과 잔잔한 미소가 어우러지며 무대 뒤 여유로운 순간을 담아냈다.또 다른 사진에서 변우석은 검은 배경 앞에서 화이트 라이더 재킷을 걸치고 팔짱을 낀 채 카메라를 바라보고 있다. 흑백으로 담긴 사진은 조명으로 생긴 그림자와 함께 차분하면서도 강한 분위기를 연출했고, 정면을 응시하는 눈빛이 한층 깊은 인상을 남겼다.마지막 사진에서 변우석은 커다란 캐릭터 조형물 사이에 앉아 파란 후드 집업 차림으로 옆모습을 드러냈다. 무대 위를 배경으로 두 손을 모은 채 캐릭터를 바라보는 모습이 담겼고, 커다란 빨간색과 흰색 조형물이 함께 어우러져 색다른 비하인드 분위기를 완성했다.팬들은 "귀여운 표정 왜 이렇게 많이 해", "넘 행복해 보여서 좋았어요", "멋있다", "방실방실 울 오빠", "대단하고 너무 소중해여", "잘생겼어" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 변우석은 1991년생으로 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr