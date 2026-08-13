홈 연예가화제 스트레이 키즈 아이엔, 클래스가 다른 비주얼 입력 2026.08.13 10:35 수정 2026.08.13 10:35 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 스트레이 키즈 아이엔이 13일 오전 서울 성동구 성수동에서 열린 조 말론 런던의 신제품 출시 기념 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 [공식] 박보검과 재회 이어 또 기쁜 소식 전했다…이상이, 차차차기작 확정 ('도차비') '5번째 음주운전' 손승원, 오늘(13일) 항소심 선고…검찰 징역 4년 구형 친일 논란 한창인데 J팝 프로젝트 꿋꿋이…강남, 시기 부적절한 '문화사절단' [TEN스타필드] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT