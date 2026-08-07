표창원이 남규리에게 사과했다./사진=텐아시아DB

표창원이 남규리에게 사과했다./사진제공=MBC에브리원

표창원이 남규리에게 공개 사과한다.오는 10일 오후 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 ‘히든아이’에는 가수 남규리가 스페셜 게스트로 출연한다.이날 남규리는 프로파일러 표창원과의 특별한 인연을 공개한다. 15년 전 한 방송에서 표창원이 남규리의 심리를 분석하며 “현실성이 떨어진다”, “또래와 어울리는 것이 좋겠다”고 조언했던 것. 당시를 떠올린 표창원은 머쓱한 표정으로 고개를 숙이며 "내가 틀렸습니다"라고 정중한 사과를 건넨다.이어 남규리는 “뭐든 이길 때까지 한다”며 숨겨둔 승부욕을 고백한다. 이를 들은 박하선은 “오늘 집에 못 가는 거냐”며 긴장한 반응을 보이고, 퀴즈가 시작되자 남규리는 승부욕을 불태우며 자리에서 벌떡 일어났다고 해 이목이 쏠린다.현장 포착에서는 공항 주차 대행 기사의 황당한 절도 사건을 조명한다. 공항 주차 대행업체에 차량을 맡긴 차주가 여행을 떠난 사이, 대행 기사는 차량 내부를 뒤지며 현금 다발을 자신의 주머니에 넣는 모습이 블랙박스에 고스란히 담겼다. 황당한 것은 피해 차주에게 번호를 알려준 적도 없는데 대행 기사가 먼저 연락을 해왔다는 점. 사건 이후에도 뻔뻔한 태도를 보인 대행 기사의 황당한 발언에 박하선은 어이없다는 반응을 감추지 못한다.이어 도로 한복판 신호등 위에 정체불명의 물체가 매달린 황당한 사건도 공개된다. 출연진은 저마다 다양한 추측을 쏟아내지만, 정체가 밝혀지는 순간 모두 말을 잇지 못했다는 후문이다.권일용의 범죄 규칙에서는 거리 한복판에서 벌어진 무차별 폭행 사건을 다룬다. 한 남성은 아무 이유 없이 상대를 발로 차고 얼굴을 가격하는가 하면 이를 말리던 일행에게까지 폭력을 행사했다. 그러나 더욱 충격적인 것은 폭행 이후의 행동이었다. 남성은 쓰러진 피해자를 뒤로한 채 인근 술집 손님들과 춤을 추고, 출동한 경찰 앞에서는 길바닥에 드러누워 돈다발을 자랑하는 등 상식을 벗어난 기행을 이어갔다. 심지어 경찰서에서도 이해하기 어려운 행동을 반복해 출연진을 경악하게 한다.또 다른 사건에서는 공원 화장실에서 벌어진 여학생 집단 폭행 사건을 조명한다. 가해 학생들은 피해자를 폭행한 뒤 해당 영상을 SNS에 올리는 충격적인 행동까지 저질렀다. 더욱 안타까운 것은 피해자와 가해자가 초등학교 때부터 알고 지낸 친구 사이였다는 사실이다. 피해 학생은 2년 전에도 여러 명에게 집단 폭행을 당해 얼굴에 담뱃불 화상까지 입었던 것으로 밝혀져 안타까움을 더한다.충격적인 연쇄 살인 사건도 라이브 이슈를 통해 공개된다. 경찰이 찾던 피해자가 아닌 또 다른 여성의 시신이 차량 트렁크에서 발견되며 모두를 충격에 빠뜨린 사건의 전말은 이날 방송되는 ‘히든아이’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr