사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 차분한 미소와 내추럴한 가을 스타일링으로 편안한 분위기를 완성했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "로지레이어의 첫 번째 FALL 컬렉션"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 나무 소재 외관과 커다란 창문이 어우러진 공간 앞 벤치에 앉아 베이지 컬러 재킷과 스카프, 와이드 팬츠를 매치한 차분한 스타일링을 선보였다. 블랙 스트랩 샌들과 블랙 숄더백을 함께 착용한 모습이 전체적인 톤과 자연스럽게 어우러졌고, 창가를 바라보는 시선과 편안한 자세가 여유로운 분위기를 더했다.이어진 사진에서 순자는 우드 벽면 앞에 서서 고개를 살짝 숙인 채 두 손을 모으고 있다. 뒤편에는 작은 원형 테이블 위 음료 컵과 의자가 놓여 있으며, 도심 골목을 배경으로 담백한 가을 무드가 그대로 담겼다.또 다른 사진에서 순자는 회색 석재 벽과 유리창을 배경으로 카메라를 바라보고 있다. 베이지 재킷과 스카프를 자연스럽게 걸친 스타일링에 긴 생머리를 늘어뜨려 차분한 분위기를 완성했고, 담백한 메이크업과 또렷한 이목구비가 시선을 끌었다.마지막 사진에서 순자는 검은색 건물 외벽과 담쟁이덩굴이 있는 야외 공간의 나무 벤치에 앉아 카메라를 응시했다. 뒤편 창문 너머로 스탠드 조명이 은은하게 비치고, 자갈이 깔린 바닥과 초록 식물이 어우러져 가을 감성을 더욱 돋보이게 했다.이를 본 팬들은 "커여워라", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "모델 표정도 점점 자연스러워져", "그냥 다 이쁜걸요", "가을 가을 가을여자" 등의 댓글을 달았다.앞서 순자는 현재 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr