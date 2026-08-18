'지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 20년 만에 재회한 조여정과 김지훈 / 사진=텐아시아DB

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김지훈을 만났다. / 사진제공=쿠팡플레이

배우 김지훈이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 통해 20년 만에 배우 조여정과 재회한 소감을 밝혔다.지난 13일 서울 종로구의 한 카페에서 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연한 김지훈을 만났다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 보여온 인기 인플루언서 부부와 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 예상치 못한 비밀로 얽히면서 벌어지는 이야기를 그린 블랙 코미디다. 김지훈은 극 중 인기 인테리어 인플루언서 경희(김혜수 분)의 연하 남편이자 배우인 재홍 역을 맡았다.김지훈과 조여정이 작품에서 호흡을 맞춘 것은 이번이 세 번째다. 약 20년 만에 조여정과 다시 만난 김지훈은 "한 배우와 두 번 작품을 하는 것도 쉽지 않은데 세 번은 꽤 드문 일이다. 신인 시절 조여정과 두 작품에서 부부로 호흡을 맞췄다"고 회상했다.이어 그는 "20년 동안 둘 다 배우로 살아남아 다시 호흡을 맞춘다는 것 자체가 감회가 남달랐다"라며 "함께 연기해보니 정말 멋진 배우로 성장했다는 생각이 들었다. 얼마나 치열하게 배우로 살아왔는지가 느껴져 대견하고 존경스러웠다"고 말했다.김지훈은 오랜만의 재회에도 서로 달라진 게 없었다고 말했다. 그는 "처음에는 '우리가 같이한 게 벌써 20년 전이라고?' 싶었다. 체감상 몇 년 전 같은데 시간이 그렇게 흘렀더라. 그런데 아이러니하게 둘 다 얼굴은 똑같다. 늙었다기보다 오히려 업그레이드됐다. '우리도 참 대단하다'고 이야기했다"라며 웃어 보였다.한편 8부작인 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 매주 금요일 오후 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr