양상국이 '짠한형'에 출연했다. / 사진='짠한형' 영상 캡처

양상국이 '짠한형'에 출연했다. / 사진='짠한형' 영상 캡처

코미디언 양상국의 과거 열애가 재조명받고 있다. 양상국이 웹예능에서 결혼과 연애를 주제로 이야기를 나누면서다.지난 17일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 22기 개그맨 송준근, 박영진, 김원효, 양상국이 출연했다.MC 신동엽은 네 사람 중 유일하게 미혼인 양상국에게 "비혼주의 그런 건가"라고 물었다. 양상국은 "아니다. 정말 하고 싶은데 약간 나이가 차다 보니 이제 누굴 만날 기회가 없더라. 조금 힘든 상황이다"고 답했다.하지만 동료 개그맨들은 "상국이가 인기가 많다"고 입을 모았다. 양상국은 "결혼을 해야할 것 같다. 나이가 드니 조금 더 외로워지더라"면서 결혼 의향을 나타냈다.김원효는 "그런데 예쁜 여자만 다 만났다"고 이야기했다. 이에 양상국은 "뭔 소리냐"고 했다. 박영진도 "상국이가 눈이 좀 높다"고 거들었다. 이에 양상국은 "형들은 낮냐"고 발끈해 웃음을 자아냈다.이에 양상국의 과거 연애사도 주목받고 있다. 양상국은 2013년 11월 천이슬과 열애를 인정했으나, 1년 만인 2014년 결별했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr