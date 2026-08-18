아역배우 오지율이 성숙한 외모를 보이고 있다. / 사진=오지율 SNS

아역배우 오지율이 폭풍 성장한 근황을 알렸다.오지율의 모친은 지난 17일 딸의 인스타그램에 "헤어지기 전 잠시 시간을 내어 남겨주신... 🫶✨️"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 오지율이 검은색 트레이닝복 상의를 착용한 채 어딘가를 응시하고 있는 모습, 특히 그룹 하츠투하츠 멤버 이안 닮은꼴의 외모를 보이는 등 성숙한 이미지로 눈길을 끌었다.오지율은 2022년 넷플릭스 '더 글로리'에서 배우 임지연(박연진 역)의 딸 하예솔 역으로 시청자들의 눈도장을 찍었다. 당시 깜찍한 외모와 똑 부러지는 연기로 호평받았다.한편 오지율은 2014년생으로 올해 13세다. 2020년 영화 '승리호'로 데뷔했으며, 드라마 '이상한 변호사 우영우', '대행사' 등에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr