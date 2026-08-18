사진 = 윤승아 인스타그램

사진 = 윤승아 인스타그램

사진 = 윤승아 인스타그램

사진 = 윤승아 인스타그램

배우 윤승아가 숲을 연상시키는 감성적인 팝업 공간에서 편안한 스타일링과 자연스러운 미소로 눈길을 끌었다.윤승아는 최근 자신의 인스타그램에 "너무 좋아하는 사람들의 공간이라 일정 끝내고 참새처럼 사사삭~이탈이아 숲속에서 영감을 받은 가을 팝업인데 원이 생각만"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윤승아는 숲을 모티브로 꾸며진 팝업 공간의 벤치에 앉아 베이지 니트와 와이드 데님 팬츠, 브라운 로퍼를 매치한 편안한 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 옆자리에는 다람쥐 모형을 손으로 살짝 감싸듯 올려두고 자연스럽게 미소를 짓고 있으며, 주변에는 나무를 형상화한 진열대와 가방, 신발이 전시돼 따뜻한 가을 분위기를 더했다.이어진 사진에서 윤승아는 화이트 후드 블라우스와 블랙 롱스커트를 착용한 채 같은 벤치에 단정하게 앉아 정면을 바라보고 있다. 차분한 포즈와 단정하게 모은 손끝이 깔끔한 스타일링과 어우러졌고, 뒤편에 배치된 의류와 가방, 신발 전시가 공간의 감성을 한층 돋보이게 했다.또 다른 사진에서는 윤승아가 다시 베이지 니트와 데님 팬츠 차림으로 다람쥐 모형을 손에 둔 채 환하게 웃고 있다. 눈을 감을 정도로 밝게 웃는 표정이 편안한 분위기를 자아냈으며 벤치와 나무 형태의 오브제, 가을빛 배경이 함께 어우러져 공간의 콘셉트를 더욱 살렸다.마지막 사진에서 윤승아는 거울 앞에서 전신 셀카를 남기고 있다. 한 손에는 브라운 토트백을 들고 다른 손으로 휴대전화를 들어 촬영했으며, 베이지 니트와 와이드 데님 팬츠, 브라운 로퍼를 매치한 담백한 스타일링이 거울 속 공간과 자연스럽게 어우러졌다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘잖아", "넘예", "룩 너무 예뻐요", "웃는 모습이 진짜 예쁘셔요", "정말 아름답네요", "팝업에 미모 자랑을 하러 가신 거죠" 등의 댓글을 달았다.한편 윤승아는 김무열과 2015년 결혼해 8년 만인 2023년 득남했다. 윤승아는 2020년 영화 '찬실이는 복도 많지' 이후 6년간 작품 활동이 없는 상태다. 반면 김무열은 최근 넷플릭스 '참교육'을 비롯해 '할매', '퍼스트 닥터' 등 공개를 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr