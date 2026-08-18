6인조 신인 보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 데뷔를 앞두고 있다. / 사진=메이킷스튜디오

6인조 신인 보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 데뷔를 앞두고 있다. / 사진=메이킷스튜디오

6인조 신인 보이그룹 트라이댓(TRYTHAT)이 데뷔를 앞두고 있다.트라이댓(혁진, 한서, 민하, 아톰, 키온, 필)은 18일 프리데뷔 싱글 'Frequency'를 발매한다. "Try This or Nothin"이라는 슬로건 아래 정형화된 틀에 얽매이지 않는 자유로운 에너지를 예고한 이들은 예측 가능한 길 대신 자신들만의 새로운 신을 만들어가겠다는 당찬 포부를 담았다.한국과 일본 등 다국적 멤버들과 다채로운 연령대로 구성된 트라이댓은 서로 다른 배경 속에서도 음악이라는 하나의 주파수로 뭉친 6인조 그룹이다. 'No Limits Just Vibes'를 외치며 등장을 알린 이들은 각자의 독보적인 개성과 끈끈한 팀워크를 바탕으로 강력한 시너지를 선보일 예정이다. 팀의 이름처럼 늘 '한 번 해보는' 도전적인 태도로, 무대 위에서 트라이댓만의 고유한 주파수(TRYTHAT FREQUENCY)를 각인시킬 것으로 기대를 모은다.프리데뷔곡 'Frequency'는 강렬한 하우스 리듬을 기반으로 한 댄스 팝 장르의 곡으로, 청량하면서도 그루비한 피아노 리프와 다이내믹한 리듬이 어우러졌다. 곡 초반 감각적인 사운드로 시작해 점층적으로 쌓여가는 전개와 후반부 폭발적인 드롭(Drop)이 눈에 띈다. 한 번 들으면 잊히지 않는 중독성 강한 훅과 짜릿한 해방감을 주는 사운드 디자인은 트라이댓이 가져올 새로운 물결(New Wave)의 시작을 알린다.'Frequency'의 가사는 서로 다른 두 존재가 하나의 주파수로 공명하며 같은 방향을 향해 나아가는 운명적인 순간을 담아냈다. 'Gravity', 'Earthquake', 'Sound', 'Wave' 등 감각적인 키워드를 유기적으로 연결하여 서로에게 이끌리는 감정을 풀어냈다. 또한 청춘이 가진 무한한 가능성과 자유, 그리고 소통의 메시지를 전달하며 역동적인 비트 위로 펼쳐지는 벅찬 에너지는 듣는 이들에게 진한 설렘을 안겨준다.특히 이번 프리데뷔곡에는 멤버 한서와 민하가 직접 작사에 참여했다. 여기에 FATCAT, SPACE ONE 등 히트곡을 배출한 유명 작곡가진이 합세했다. 멤버들의 개성 넘치는 보컬과 감각적인 랩 메이킹이 유명 프로듀서진의 완성도 높은 사운드와 어우러지며, 트라이댓만의 독보적인 음악적 색깔을 구축하는 데 성공했다.음원과 함께 공개될 퍼포먼스 역시 트라이댓의 당찬 에너지를 한눈에 보여줄 핵심 관전 포인트다. 폭발적인 퍼포먼스와 시너지를 극대화하는 곡의 전개는 무대 위에서 그 매력이 배가될 것으로 보인다. 팀의 유대감을 나타내는 'Crew In The Back, One Team One Dream'이라는 가치관처럼, 여섯 멤버가 하나 되어 펼치는 완벽한 합과 압도적인 무대 매너가 기대된다.한편, 트라이댓의 프리데뷔 싱글 'Frequency'는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr