사진=혁오 신곡 MV 캡처, 텐아시아 DB

밴드 혁오의 신곡 뮤직비디오에 일본 배우 안도 사쿠라가 출연해 논란이다.혁오는 18일 오후 6시 새 싱글 'GODSPEED!'(갓스피드!)를 발매한다. 혁오가 신곡을 선보이는 것은 약 6년 만이다. 신곡 발매에 앞서 공개된 'GODSPEED!' 뮤직비디오에는 일본 배우 안도 사쿠라가 주인공으로 출연했다.안도 사쿠라가 일제강점기 일본 제29대 내각총리대신을 지낸 이누카이 쓰요시의 외증손녀라는 사실이 알려지면서 캐스팅을 두고 지적의 목소리가 나왔다. 이누카이는 일제강점기인 1931년부터 1932년까지 일본 총리를 지낸 정치인이다. 그는 '어떻게 조선을 개화시킬까'라는 기고문에서 "고상한 일본인을 위해 튼튼한 몸을 지닌 우매한 조선인이 노동해야 한다"는 취지의 주장을 펼치는 등 조선에 대한 제국주의적 인식을 드러낸 것으로 알려졌다.이누카이의 아들 이누카이 다케루 역시 일본 법무대신을 지낸 정치인이다. 이 같은 배경을 두고 일각에서는 안도 사쿠라의 집안을 '전범 가문'이라고 지칭하는 목소리가 나왔다.최근 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란을 계기로 연예계에서 유명인의 가족사와 역사 인식을 둘러싼 관심이 높아진 가운데, 혁오의 뮤직비디오 캐스팅을 두고도 갑론을박이 벌어졌다. 특히 광복절이 지난 지 사흘 만에 안도 사쿠라가 출연한 뮤직비디오를 공개하는 것을 두고 아쉽다는 반응이 나왔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr