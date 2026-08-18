20기 정숙, 다이어트 강박 심하네…55kg도 말랐는데 “살 더 빼야행”

'나는 솔로' 20기 정숙이 다이어트 성과를 공개했다.정숙은 최근 자신의 SNS에 "여름밤. 드디어 55kg의 벽이 깨졌어요. 54kg로 진입. 살 더 빼야행"이라는 글과 함께 근황이 담긴 사진을 게재했다.공개된 사진 속 정숙은 화려한 패턴의 홀터넥 상의에 화이트 쇼트 팬츠를 매치하고 여름밤 외출에 나선 모습이다. 어깨와 팔 라인이 시원하게 드러나는 상의에 짧은 하의를 선택해 한층 늘씬해진 몸매를 강조했다.특히 정숙은 오랫동안 목표로 삼았던 55kg대에서 벗어나 54kg대에 진입한 사실을 직접 알렸다. 사진에서도 군살 없이 매끈한 팔과 다리 라인이 돋보인다. 여기에 정숙은 "살 더 빼야행"이라며 추가 감량 의지까지 드러냈다.정숙은 SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 20기에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 당시 영호와 거침없는 스킨십을 선보이며 이른바 '뽀뽀녀'라는 수식어를 얻어 큰 화제를 모았다. 두 사람은 파혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr