하루가 돌아가신 모친 생각에 울컥한다./사진제공=MBN

하루가 돌아가신 모친 생각에 울컥한다./사진제공=MBN

가수 하루(22)가 직장암 말기 투병을 하다가 3년 전 세상을 떠난 어머니 생각에 울컥한다.오는 19일 오후 9시 40분 방송되는 MBN ‘전설의 사내’ 6회에서는 TOP7(성리·하루·장한별·황윤성·정연호·이창민·이루네)의 탄생 100일을 기념하는 ‘백일대잔치’가 열린다. TOP7이 팬들이 보낸 사연을 낭송하면서 ‘사연자’와 직접 소통하는 스페셜 코너 ‘백일장’도 준비된다.이날 MC 장민호는 우체통 안에 든 편지들 중 하나를 뽑는다. 편지를 보낸 사연자는 장한별의 팬으로, 그는 “딸 부부와 손자가 호주 브리즈번으로 이민을 갔는데, 장한별 님 덕분에 호주가 먼 나라가 아닌 것 같다. 오는 12월에 손자를 만나러 가는데, 브리즈번 맛집 좀 알려 달라”고 말한다. 현장에 자리한 장한별 팬은 “우리 장한별 님은 잘생기고 섹시하고 인성까지 퍼펙트하다”며 팬심을 고백한다. 장한별은 어쩔 줄 몰라 하면서도 “진짜 맛있는 스테이크 식당이 있다”고 성심성의껏 답한다.하루 역시 팬이 보낸 사연을 정성스레 낭송한다. 하루의 팬은 “어린 시절 어머니를 여의고, 쉼 없이 일해 동생들 대학까지 보냈다”고 털어놓는다. 하루는 낭송을 마친 뒤, “저도 목이 멘다. 이따 노래 잘 불러야하는데 큰일이다”며 울컥 한다. MC 양세형은 조심스레 “언제 (먼저 세상을 떠난) 어머니 생각이 많이 나는지”라고 묻고, 하루는 “요즘은”이라며 뜻밖의 답을 들려준다. 어머니를 향한 그의 애틋한 마음에 현장의 팬들은 눈물을 글썽이고, 하루는 “어머니 하면 생각나는 노래를 불러드리겠다”며 무대를 선보인다.이창민의 팬은 “저와 우리 엄마는 열혈 ‘이츠미(이창민 팬클럽)’ 모녀팬!”이라며 서로를 라이벌로 여기는 찐 팬심을 인증한다. 이들은 현장에서 자기소개를 하던 중, 주섬주섬 상의 단추를 열더니 깜짝 퍼포먼스를 감행한다. 이에 감동받은 성리는 “저런 팬분들은 ‘죽어도 못 보내’~”라며 2AM의 명곡을 패러디한다. 이창민의 어머니 팬은 “이창민, 너무 귀엽잖아요!”라고 돌발 고백한다. 이에 이창민은 “우리 엄마도 이런 얘기 잘 안해주는데~”라며 미소를 감추지 못한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr