NCT 127, 정규 7집 장르 맛집이네…힙합부터 인디 팝까지

그룹 NCT 127이 정규 7집 'BLINGY'(블링이)를 통해 서로 다른 분위기의 음악을 선보인다.앨범에 수록된 'IKR'은 아케이드 게임 효과음을 연상시키는 신스 사운드와 구간마다 변화하는 구성이 특징인 경쾌한 힙합 곡이다. 제목은 "I Know, Right?"(아이 노, 라이트?)의 줄임말로, 정해진 방식을 따르기보다 자신들만의 선택으로 계속 새로운 모습을 보여주겠다는 자신감을 가사에 담았다.'Getaway'(겟어웨이)는 분위기를 달리한다. 레트로한 신스와 펑키한 리듬을 앞세운 인디 팝 곡으로, 편안하고 자연스러운 사운드가 중심을 이룬다. 바쁜 일상에서 잠시 벗어나 목적지 없이 떠나 자유로운 시간을 보내자는 이야기를 풀어냈다.두 곡은 오는 19일 0시 공개되는 'BLINGY' 하이라이트 메들리를 통해 처음 일부 공개된다. 영상에서는 'IKR'과 'Getaway'를 비롯해 앞서 소개된 타이틀곡 'Blingy' 등 앨범에 실린 총 9곡을 미리 들어볼 수 있다.NCT 127의 정규 7집 'BLINGY'는 오는 24일 오후 6시 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr